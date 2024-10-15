'Бабушка спрашивает, кто эта сумасшедшая?' Миша Крупин впервые показал свою любимую, которую видит раз в месяц. Фото

Украинский певец и фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин впервые появился на публике со своей любимой девушкой. Артист признался, что на допремьерном показе фильма "азяїн 2. На своїй землі" пара встретилась впервые за длительное время, ведь у каждого из них много дел.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью для проекта "ЖВЛ". Знаменитость не рассекретила имя избранницы, однако отметила, что она творческая личность.

"Мы познакомились где-то на таком мероприятии и сошлись сразу. Моя бабушка спрашивает, кто эта сумасшедшая?" – поделился певец.

По словам Миши Крупина, пара не имеет возможности проводить много времени вместе, поскольку у них насыщенная жизнь. Исполнитель видится с любимой примерно один раз в месяц, ведь живет на два города: Киев и Харьков. Однако артист отмечает: если люди понимают друг друга, то в этом никаких проблем.

Фронтмен группы "Коррупция" дважды был в браке, однако романтические отношения завершались разводом. По словам певца, у него трое детей, но публично говорит только о сыне Давиде.

Напомним, что недавно Миша Крупин рассказал, что собрался на войну добровольцем и уже начал проходить военно-врачебную комиссию. Исполнитель считал, что процедура пройдет достаточно быстро, однако из-за необходимости прохождения дополнительных обследований, подготовка к прохождению службы несколько затянется.

Певец регулярно волонтерит и собирает деньги на армию. Более того, Миша Крупин является частью Культурного десанта, благодаря которому ездит на фронт и дает небольшие концерты военным.

Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Крупин рассказал об общении с российскими певцами после 24 февраля.

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