Миша Крупин, который добровольцем собрался на войну, прошел ВЛК и рассказал о не очень утешительном результате. Чем известен фронтмен 'Корупції'

Украинский певец и фронтмен группы "Корупція" Миша Крупин рассказал, что собрался на войну добровольцем и уже начал проходить военно-врачебную комиссию. Артист признался, что результат оказался не совсем таким, как ожидал, поэтому подготовка к прохождению службы затянется.

Видео дня

Певец раньше регулярно ездил на фронт в составе Культурного десанта, чтобы поддержать воинов, а теперь и сам решил стать одним из них. 18 июля Миша Крупин сообщил в соцсети X о своем намерении стать добровольцем.

Уже через 4 дня он отметил в InstaStories, что придется проходить дополнительные обследования, поэтому ВЛК затянется на время.

"Сегодня был на ВЛК, назначили обследование! Буду держать в курсе! Все будет хорошо!", – написал артист.

Его директор Юлия Виктор сообщила украинским медиа, в каком городе мобилизовался певец.

"Не хочу, чтобы за меня решали. Хочу просто пойти и мобилизоваться. И хочу сделать это в Харькове, потому что в Харькове это другое ощущение. Ты понимаешь, что должен делать, как настоящий мужчина, – процитировала певца Юлия и добавила: – Почти месяц Миша находится в Харькове. Он поехал для того, чтобы помогать, и к военным поближе ездить. Недавно дал два концерта, собирали на "мавик", до сих пор собираем".

Еще 15 июля он в X призвал украинцев посетить ТЦК, однако неизвестно, касается ли дело мобилизации, или закона, обязывающего обновить свои военные данные.

Что известно о Мише Крупине

Певец регулярно волонтерит и собирает деньги на армию. В своих соцсетях часто публикует отчеты и благодарности военных. В частности, он является частью Культурного десанта, благодаря которому ездит на фронт и дает небольшие концерты военным вместе с другими артистами и комиками.

Артист рассказывал, что его пытались запугать коллеги с России. Сейчас он не поддерживает с ними связь, однако в первые дни полномасштабного вторжения, когда все надеялись достучаться до российской стороны, списывался и даже созванивался с некоторыми артистами из страны-террориста. Рэпер Лигалайз каялся и говорил, что не знает, как украинцы простят россиянам, а Джиган, уроженец Одессы, – наоборот запугивал кадыровцами.

В частности, его бывшая жена и приёмная дочь также живут в РФ. Общался с экс-любимой он только один раз, когда она позвонила ему в день полномасштабного вторжения. Зомбированная российской пропагандой женщина пыталась доказать артисту, что не все так однозначно.

Миша Крупин наиболее известен как солист группы "Корупція". Однако 18 мая группа перестала существовать из-за истечения договора с лейблом и невозможности договориться о сотрудничестве.

"Лейбл запретил мне петь песни проекта "Корупція". То есть "Корупції" больше нет, и вы больше не услышите "Черный чемоданчик" в моем исполнении", – сообщал певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Миша Крупин оскандалился из-за концерта в Одессе в состоянии алкогольного опьянения. Он даже не пытался скрыть это от публики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!