"Слуги народа" засветились в Раде с элитными сумками от Dolce&Gabbana. Фото

София Ковнир Люди 07:38, 1.04.2021 Обновлено: 07:38, 1.04.2021

На внеочередное заседание Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева пришла с новинкой сезона – сумкой-тоут Sicily 62 от Dolce & Gabbana, стоимость которой составляет около 62 тысяч гривен. Аксессуар сделан исключительно из телячьей кожи.

Известно, что у политика большая коллекция сумок от всемирно известных брендов, в ее гардеробе есть экземпляры от Gucci и Yves Saint Laurent. Об этом пишет "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько недавно опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует с сумочкой от Dolce & Gabbana. Это модель Sicily Soft из мятой телячьей кожи.

Такая сумка – культовый аксессуар вне моды и времени, цена которой более 56 тысяч гривен. Внутри оригинальной сумки должна быть подкладка с леопардовым принтом, а также карман на молнии и отделение для смартфона. В комплекте идет с фирменным защитным чехлом.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько
Instagram/Елизавета Ясько
Такая сумка – культовый аксессуар вне моды и времени
Скриншот
Ирина Аллахвердиева пришла с новинкой сезона
Страна
Sicily 62 от Dolce & Gabbana, стоимость которой составляет около 62 тысяч гривен
Скриншот

Отмечается, что около года назад в ВР с такой же сумкой только красного цвета приходила народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева и Роксолана Пидласа.

Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева
Страна
Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа
Анна Стешенко

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • нардепы-модницы ходят в Раду в элитных брендах. В СМИ обнародовали цены.

  • в СМИ показали народных депутатов, которые часто появляются в Верховной Раде не только в брендовой одежде, но и со стильными аксессуарами. Политиков можно увидеть с дорогими сумками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.

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