"Слуги народу" засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce&Gabbana. Фото

На позачергове засідання Верховної Ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону – сумкою-тоут Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень. Аксесуар зроблений виключно з телячої шкіри.

Відомо, що у політикині велика колекція сумок від всесвітньо відомих брендів, в її гардеробі є екземпляри від Gucci і Yves Saint Laurent. Про це пише "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько нещодавно опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує з сумочкою від Dolce & Gabbana. Це модель Sicily Soft з м'ятої телячої шкіри.

Така сумка – культовий аксесуар поза модою і часом, ціна якої більше 56 тисяч гривень. Усередині оригінальної сумки повинна бути підкладка з леопардовим принтом, а також кишеня на блискавці і відділення для смартфона. У комплекті йде з фірмовим захисним чохлом.

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько Instagram/Єлизавета Ясько

Така сумка – культовий аксесуар поза модою і часом Скриншот

Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону Страна

Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень Скриншот

Зазначається, що близько року тому у ВР з такою ж сумкою тільки червоного кольору приходила народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва та Роксолана Підласа.

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва Страна

Народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа Анна Стешенко

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