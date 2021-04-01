"Слуги народу" засвітилися в Раді з елітними сумками від Dolce&Gabbana. Фото

Софія Ковнір Люди 07:38, 1.04.2021 Оновлено: 07:38, 1.04.2021

На позачергове засідання Верховної Ради нардепка від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону – сумкою-тоут Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень. Аксесуар зроблений виключно з телячої шкіри.

Відомо, що у політикині велика колекція сумок від всесвітньо відомих брендів, в її гардеробі є екземпляри від Gucci і Yves Saint Laurent. Про це пише "Страна" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько нещодавно опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує з сумочкою від Dolce & Gabbana. Це модель Sicily Soft з м'ятої телячої шкіри.

Така сумка – культовий аксесуар поза модою і часом, ціна якої більше 56 тисяч гривень. Усередині оригінальної сумки повинна бути підкладка з леопардовим принтом, а також кишеня на блискавці і відділення для смартфона. У комплекті йде з фірмовим захисним чохлом.

Нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько
Instagram/Єлизавета Ясько
Така сумка – культовий аксесуар поза модою і часом
Скриншот
Ірина Аллахвердієва прийшла з новинкою сезону
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Sicily 62 від Dolce & Gabbana, вартість якої становить близько 62 тисяч гривень
Скриншот

Зазначається, що близько року тому у ВР з такою ж сумкою тільки червоного кольору приходила народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва та Роксолана Підласа.

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва
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Народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа
Анна Стешенко

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • нардепки-модниці ходять у Раду в елітних брендах. У ЗМІ оприлюднили ціни.

  • у ЗМІ показали народних депутаток, які часто з'являються у Верховній Раді не тільки в брендовому одязі, а й зі стильними аксесуарами. Політикинь можна побачити з дорогими сумками від Chanel, Dior, Saint Laurent і Michael Kors.

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