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Слава не принесла счастья: пять знаменитостей, которые были жестоко убиты. Фото

Яна Сончковская
Люди
3 минуты
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Знаменитостей погубила слава

Любовь фанатов может превратиться в ненависть, потому слава может стоить звездам жизни. Истории гибели знаменитостей, ставших жертвами убийств, подтверждают, что жертвой преступления может стать как обычный рабочий, так и знаменитость с мировым именем.

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Некоторые убийства селебрити мирового масштаба не могут раскрыть по сей день. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, поплатившихся жизнью за популярность.

Шэрон Тейт жестоко убили

Когда Шэрон Тейт исполнилось 25, о ней уже говорил весь Голливуд. В том же возрасте знаменитость вышла замуж за известного режиссера Романа Полянски. В конце августа 1969 года у пары должен был родиться первенец. В то время ее муж был на съемках в Лондоне, но задержался, потому и остался жив.

Вечером того же дня у Шэрон в доме собрались гости. В ночь с 8 на 9 августа в особняк ворвались члены секты "Семья Мэнсона". Нападавших было четверо. Пятеро гостей, включая Тейт и ее любимца йоркширского терьера, получили в общей сложности 102 ножевых ранения. Шэрон получила 16 ударов ножом, после чего ее тело было подвешено на потолке. Манияки приговорены к пожизненному заключению.

Тупака Шакура застрелили

Жертвой конкуренции стал один из лучших рэперов в истории – Тупак Шакур. 13 сентября 1996 года певец с менеджером сходили на боксерский поединок и после боя отправились в ночной клуб на автомобиле BMW. Менеджер сидел за рулем, а рэппер на пассажирском сиденье. В 23:15 с автомобилем Найта поравнялся белый Cadillac и из окна авто неизвестный произвел четыре выстрела, попав в рэпера.

Убийство не могли раскрыть 22 года и только недавно стало известно имя убийцы. Певца застрелил его племянник и член бандитской банды, но он к моменту разоблачения преступления был уже мертвым.

Слава не принесла счастья: пять знаменитостей, которые были жестоко убиты. Фото

Рэпер Кристофер Уоллес был одним из основных врагов Тупака Шакура. Поговаривали даже, что он подбил его племянника на убийство. 9 марта 1997 года Уоллес был застрелен в Лос-Анджелесе при очень схожих обстоятельствах с Тупаком Шакуром.

Рэпер возвращался с вечеринки с друзьями, когда в него выстрелили шесть раз из проезжавшего мимо автомобиля. Он получил четыре ранения, шансов на жизнь не было. Его убийство, несмотря на множество свидетелей, так и не было раскрыто.

Джона Ленона застрелили у дома

Легендарного музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона застрелили 8 декабря 1980 года на пороге его дома в Нью-Йорке. В тот вечер музыкант вместе с женой Йоко Оно возвращались домой из студии звукозаписи. Они подходили к подъезду и раздались выстрелы. Йоко закричала, а Джон упал на асфальт.

Захлебывающегося кровью Леннона посадили на заднее сиденье полицейской машины и отвезли в больницу, но через 20 минут сердце остановилось. Мужчина, стрелявший в Леннона, 25-летний Марк Чепмен, не пытался скрыться. Убийство он объяснил просто – Джон был его двойником и потому от него нужно было избавиться. Чемпен был большим поклонником творчества Леннона, и всего за несколько часов до убийства музыкант дал ему автограф. Сейчас психически больной отбывает пожизненное наказание.

Джанни Версаче убили возле собственного дома

Дизайнера Джанни Версаче убил его горячий фанат Эндрю Кьюненен, который был человеком с нарушенной психикой. Трагедия произошла в Майами утром 15 июля 1997 года. Стрелять убийца начал, когда Версаче вернулся с прогулки и открывал дверь своего дома.

Убийца подбежал к дизайнеру и начал в него стрелять с минимального расстояния. Первая пуля попал жертве в шею слева и перебила спинной мозг. Второй выстрел "фанат" сделал модельеру в лицо. Психопат скрылся и был арестован только через неделю.

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