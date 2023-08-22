Слава не принесла счастья: пять знаменитостей, которые были жестоко убиты. Фото

Любовь фанатов может превратиться в ненависть, потому слава может стоить звездам жизни. Истории гибели знаменитостей, ставших жертвами убийств, подтверждают, что жертвой преступления может стать как обычный рабочий, так и знаменитость с мировым именем.

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Некоторые убийства селебрити мирового масштаба не могут раскрыть по сей день. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, поплатившихся жизнью за популярность.

Когда Шэрон Тейт исполнилось 25, о ней уже говорил весь Голливуд. В том же возрасте знаменитость вышла замуж за известного режиссера Романа Полянски. В конце августа 1969 года у пары должен был родиться первенец. В то время ее муж был на съемках в Лондоне, но задержался, потому и остался жив.

Вечером того же дня у Шэрон в доме собрались гости. В ночь с 8 на 9 августа в особняк ворвались члены секты "Семья Мэнсона". Нападавших было четверо. Пятеро гостей, включая Тейт и ее любимца йоркширского терьера, получили в общей сложности 102 ножевых ранения. Шэрон получила 16 ударов ножом, после чего ее тело было подвешено на потолке. Манияки приговорены к пожизненному заключению.

Жертвой конкуренции стал один из лучших рэперов в истории – Тупак Шакур. 13 сентября 1996 года певец с менеджером сходили на боксерский поединок и после боя отправились в ночной клуб на автомобиле BMW. Менеджер сидел за рулем, а рэппер на пассажирском сиденье. В 23:15 с автомобилем Найта поравнялся белый Cadillac и из окна авто неизвестный произвел четыре выстрела, попав в рэпера.

Убийство не могли раскрыть 22 года и только недавно стало известно имя убийцы. Певца застрелил его племянник и член бандитской банды, но он к моменту разоблачения преступления был уже мертвым.

Рэпер Кристофер Уоллес был одним из основных врагов Тупака Шакура. Поговаривали даже, что он подбил его племянника на убийство. 9 марта 1997 года Уоллес был застрелен в Лос-Анджелесе при очень схожих обстоятельствах с Тупаком Шакуром.

Рэпер возвращался с вечеринки с друзьями, когда в него выстрелили шесть раз из проезжавшего мимо автомобиля. Он получил четыре ранения, шансов на жизнь не было. Его убийство, несмотря на множество свидетелей, так и не было раскрыто.

Легендарного музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона застрелили 8 декабря 1980 года на пороге его дома в Нью-Йорке. В тот вечер музыкант вместе с женой Йоко Оно возвращались домой из студии звукозаписи. Они подходили к подъезду и раздались выстрелы. Йоко закричала, а Джон упал на асфальт.

Захлебывающегося кровью Леннона посадили на заднее сиденье полицейской машины и отвезли в больницу, но через 20 минут сердце остановилось. Мужчина, стрелявший в Леннона, 25-летний Марк Чепмен, не пытался скрыться. Убийство он объяснил просто – Джон был его двойником и потому от него нужно было избавиться. Чемпен был большим поклонником творчества Леннона, и всего за несколько часов до убийства музыкант дал ему автограф. Сейчас психически больной отбывает пожизненное наказание.

Дизайнера Джанни Версаче убил его горячий фанат Эндрю Кьюненен, который был человеком с нарушенной психикой. Трагедия произошла в Майами утром 15 июля 1997 года. Стрелять убийца начал, когда Версаче вернулся с прогулки и открывал дверь своего дома.

Убийца подбежал к дизайнеру и начал в него стрелять с минимального расстояния. Первая пуля попал жертве в шею слева и перебила спинной мозг. Второй выстрел "фанат" сделал модельеру в лицо. Психопат скрылся и был арестован только через неделю.

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