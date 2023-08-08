Пять победительниц конкурсов красоты, которые умерли страшной смертью: их судьбе не позавидует никто. Фото

Жизнь победительниц конкурсов красоты может казаться сказочной, если забыть о безумной конкуренции, зависти и резкой популярности, нависающих над каждой участницей.

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И юные участницы детских конкурсов красоты, и взрослые леди не застрахованы от страшной смерти. OBOZREVATEL расскажет о гибели красавиц, удостоившихся престижных наград (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Джонбенет Патрисия Рэмси

Маленькая американка была победительницей многих детских конкурсов красоты, но ее жизнь оборвалась в 6 лет. Согласно заключению судебной экспертизы, девочку ударили по голове, задушили с помощью гарроты и, возможно, пытались изнасиловать. На белье Джонбенет обнаружили следы крови, принадлежавшей мужчине.

Родители девочки сообщили полиции, что нашли записку с требованием заплатить за дочь, но правоохранители впоследствии обнаружили ее тело в подвале дома. Убийца до сих пор не найден.

Ирэн Гарза

16 апреля 1960 года 25-летняя школьная учительница и обладательница титула "Мисс Южный Техас" собралась на исповедь в католическую церковь, но домой не вернулась. Ее тело было обнаружено через 5 дней в канале. Девушку ударили по голове тупым предметом и изнасиловали, после чего она была задушена.

Виновника, которым оказался священник Джон Бернард, осудили только через 57 лет, когда ему было больше 80 лет. Все эти годы он был главным подозреваемым, а в 2002 году другой священник нарушил тайну исповеди и рассказал полицейским, что Бернард признался в убийстве.

Дамарис Руис

Дамарис Руис в 1973 году завоевала титул "Мисс Венесуэла", но счастья в нем не нашла. Девушка жила с братом, который морил ее голодом, ревновал к мужчинам и издевался. Не выдержав этого, Руис сбежала из дома в 2000 году, после чего еще 15 лет жила на улице.

Королеве красоты с дипломом юриста не удалось начать жизнь заново. Ее тело нашли в парке, и никто даже не пришел попрощаться с покойной.

Чилли Мольнар

Победительница конкурса "Мисс Венгрия 1985 года" страдала из-за избытка внимания после участия в конкурсах красоты. В 1986 году она приняла участие в одной из версий конкурса "Мисс Европа", проводимого на Мальте, где заняла 3 место, а уже 10 июня того же года покончила с собой. Красавица выпила смертельную дозу сердечного препарата.

Агнешка Котлярская

Польская модель и обладательница титулов "Мисс Польша" и "Мисс Интернешнл-1991" была убита 5 лет спустя после своего мирового триумфа. В ее жизни все сложилось хорошо – контракты с брендами, любящий муж и дочь. Однако семейная идиллия не понравилась сумасшедшему преследователю модели, набросившемуся на мужчину и женщину с ножом возле их дома в Польше.

Агнешка скончалась от ран в больнице, ее муж был ранен. Свидетелем нападения стала 2-летняя дочь супругов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американская актриса Сандра Буллок потеряла любимого. Бойфренд звезды – популярный в США фотограф Брайан Рэндалл – умер в возрасте 57 лет.

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