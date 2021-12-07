Снова вместе? Каминская в объятьях экс-мужа вызвала споры в сети. Фото

Дарья Дурова
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Слава и Эдгар Каминские

Украинская певица Слава Каминская заинтриговала фанатов объятиями со своим экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пару заподозрили в том, что они снова вместе.

Совместное фото с бывшим артистка обнародовала на своей странице в Instagram. В посте она написала: "Я женщина одинокая – с кем хочу, с тем и обнимаюсь".

На снимке оба позировали в повседневных луках. Эдгар был в черной куртке, а Слава – в светлой кофте с принтом-надписями.

На заднем фоне видно высокий шкаф с зеркалом – это позволяет предположить, что фотография была сделана у кого-то дома.

Эдгар и Слава
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Многие поклонники экс-солистки группы "НеАнгелы" высказали надежду на то, что бывшие супруги наладили отношения и снова сошлись.

"Не такой уж и бывший!" "Не хотела бы я быть девушкой вашего бывшего", "Безумно рад за вас, что вы снова вместе", "Помирились?" – пишут в сети.

Пост певицы и реакция подписчиков
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Фото заинтриговало фанатов
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Коротко о звезде:

  • Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер, Instagram-блогер.

  • 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

  • 16 июля 2014-го сыграла свадьбу с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. 12 декабря того же года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Украинская певица Слава Каминская
"НеАнгел" Каминская

Как писал OBOZREVATEL, недавно Каминская показала нецензурный жест своей коллеге, украинской певице Виктории Смеюхе. Это случилось после публичной ссоры между артистками.

Все началось с торта с изображением Славы, который на камеру порезала Вика. Вскоре последняя обвинила певицу в издевательствах, абьюзе и драках. Это подтвердила и сестра Смеюхи.

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