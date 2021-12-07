Снова вместе? Каминская в объятьях экс-мужа вызвала споры в сети. Фото

Украинская певица Слава Каминская заинтриговала фанатов объятиями со своим экс-мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пару заподозрили в том, что они снова вместе.

Совместное фото с бывшим артистка обнародовала на своей странице в Instagram. В посте она написала: "Я женщина одинокая – с кем хочу, с тем и обнимаюсь".

На снимке оба позировали в повседневных луках. Эдгар был в черной куртке, а Слава – в светлой кофте с принтом-надписями.

На заднем фоне видно высокий шкаф с зеркалом – это позволяет предположить, что фотография была сделана у кого-то дома.

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Многие поклонники экс-солистки группы "НеАнгелы" высказали надежду на то, что бывшие супруги наладили отношения и снова сошлись.

"Не такой уж и бывший!" "Не хотела бы я быть девушкой вашего бывшего", "Безумно рад за вас, что вы снова вместе", "Помирились?" – пишут в сети.

Коротко о звезде:

Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер, Instagram-блогер.

27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

16 июля 2014-го сыграла свадьбу с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. 12 декабря того же года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Каминская показала нецензурный жест своей коллеге, украинской певице Виктории Смеюхе. Это случилось после публичной ссоры между артистками.

Все началось с торта с изображением Славы, который на камеру порезала Вика. Вскоре последняя обвинила певицу в издевательствах, абьюзе и драках. Это подтвердила и сестра Смеюхи.