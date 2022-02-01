Слава Каминская покрасилась и кардинально сменила прическу

Популярная украинская певица, экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками кадрами, на которых продемонстрировала смену имиджа. Артистка сделала кардинально другую прическу и перекрасила свой рыжий цвет волос в блондинистый.

Соответствующие снимки она показала на личной странице в Instagram-stories. Как теперь выглядит певица, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показано, что Слава Каминская обрезала длинные рыжие волосы в удлиненное каре и перекрасилась в блондинку, а именно в теплый пшеничный оттенок.

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"А теперь кареху. Фрау Евгений", – писала артистка в stories.

К слову, Слава очень часто удивляет своих поклонников сменой образа. Однажды она уже была блондинкой – это было в 2018 году.

В том же году певица покрасила волосы в розовый цвет, что фанатам пришлось по душе.

А в 2021 году певица демонстрировала фиолетовый цвет волос, правда тогда это был парик.

Коротко о знаменитости:

Слава Каминская – украинская певица, бывшая участница женской группы "НеАнгелы", дизайнер и Insta-блогер. Обладает низким женским голосом колоратурное контральто.

Ранее OBOZREVATEL писал том, что Слава Каминская озадачила фанатов размышлениями о расставании, правда о ком или о чем шла речь, она не уточняла.