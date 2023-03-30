Слава Демин подтвердил, что к нему приставали Киркоров и Зверев

Популярный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин рассказывал, что ему предлагали интим двое известных российских мужчин. Это было еще задолго до 2014 года. Шоумен не раскрывал имена этих артистов, а лишь намекнул, что это одиозные певцы Филипп Киркоров и Сергей Зверев. Теперь же Демин подтвердил, что это были именно они.

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Ведущему предложили сыграть в игру "Было/Не было". Когда прозвучал вопрос: "Ухаживал ли за Деминым Филипп Киркоров?", тот засмеялся и поднял вверх табличку с надписью "Было". Повторилась ситуация и с вопросом про Зверева. Соответствующее видео появилось на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В этот раз Демин не стал раскрывать подробностей, однако наконец подтвердил, что к нему в "любовники" набивались именно эти два путиниста.

Ранее он рассказывал: "Это было двое мужчин. Один конкретно предлагал, а другой "подкатывал" ко мне. Он "подкатывал" до того момента, пока не узнал, что у меня есть жена. После этого все. Это был известный российский губатый стилист на каблуках".

Речь, как мы уже знаем, шла о Сергее Звереве.

Что же касается Киркорова, который в последнее время изменился до неузнаваемости за счет пластических операций, то он напрямую предлагал Демину вступить с ним в половой акт.

"Это был финал Евровидения в Москве. Кажется, 2009 год. И, значит, где-то три часа ночи, я сижу еще за компом, Ксюха моя (бывшая жена – ред.) спит рядом. В "Одноклассники" приходит сообщение. Написано было: "По*б*мся на Филипповском?". Я такой: "Что?". Пишу: "В смысле?". Мне пишут: "В прямом. Место мое". Я пишу: "Извини, ты, наверное, ошибся, я не по этим делам". И мне отвечают: "Ты мне просто очень давно нравишься", – рассказывал Демин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Слава Демин, с юных лет друживший с главным героем "Холостяка-12" Алексом Топольским, заявил, что порвал с ним связи. Причиной стали "разногласия во взглядах". Подробности – в нашем материале.

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