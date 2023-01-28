Слава Демин признался, кто из российских артистов предлагал ему однополые отношения

Украинский ведущий Слава Демин не так давно рассказал, что несколько известных личностей из российского шоу-бизнеса предлагали ему однополую связь. Тогда шоумен не оставил ни единого намека, кто это был. Но в новом интервью он детально описал своих несостоявшихся "любовников". От двоих звезд-мужчин Славе поступали предложения заняться сексом.

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Данной новостью Демин шокировал в программе "Слава+" во время разговора со своим редактором. По его словам, ему часто предлагали ухаживания мужчины даже во время брака. Телеведущий жалеет, что не сохранил переписки с российскими звездами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Это было двое мужчин. Один конкретно предлагал, а другой "подкатывал" ко мне. Он "подкатывал" до того момента, пока не узнал, что у меня есть жена. После этого все. Это был известный российский губатый стилист на каблуках", – рассекретил одного из своих "поклонников" Слава.

Более настойчивым в проявлении своих чувств к Демину оказался другой певец, который по его словам, "носит много перьев на сцене". Этот мужчина решил прямым текстом пригласить радиоведущего заняться сексом. Слава подчеркнул, что помнит эту ситуацию в деталях и может цитировать героя-любовника.

"Это был финал "Евровидения" в Москве. Мне кажется, 2009 год. И, значит, где-то три часа ночи, я сижу еще за компом, Ксюха моя (бывшая жена, – прим.ред.) спит рядом. В "Одноклассники" приходит сообщение. Написано было: "По*б*мся на Филипповском?". Я такой: "Что?". Я пишу: "В смысле?". Мне пишут: "В прямом. Место мое". Я пишу: "Извини, ты, наверное, ошибся, я не по этим делам". И мне отвечают: "Ты мне просто очень давно нравишься", – ошеломил рассказом Слава Демин.

Редактор задала вопрос, почему артист не хочет откровенно сказать, что речь идет о российских певцах Сергее Звереве и Филиппе Киркорове. На что он ответил, что не имеет письменного подтверждения и боится, что это может выглядеть клеветой.

Немного ранее OBOZREVATEL информировал, что Слава Демин имел отношения с известной ведущей. Пара жила вместе несколько месяцев, но их роман прекратился из-за бытовых проблем. О всех подробностях узнайте в нашем материале.

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