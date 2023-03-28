Скрывал больше года: звезда ''Властелина колец'' Элайджа Вуд тайно стал отцом во второй раз

Известный американский актер Элайджа Вуд удивил поклонников признанием – он уже дважды папа. Более того, младшему ребенку звезды целых 14 месяцев, но о его существовании до сих пор никто не знал. Исполнитель главной роли Фродо Бэггинса в культовой трилогии "Властелин колец" тщательно скрывал свою избранницу Метте-Мари Конгсвед во время ее беременности вторым ребенком, а затем и малыша после его появления на свет.

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Так, теперь Вуд воспитывает трехлетнего сына Эвана и годовалую дочку, имя которой пока остается в тайне. Свой секрет актер раскрыл в интервью Wall Street Joiurnal.

Год с лишним спустя после рождения дочери звезда "Властелина колец" решился рассказать, что стал отцом во второй раз. О своей роли папы актер говорит эмоционально и воодушевленно. Признается, что с большим удовольствием и даже восторгом выполняет все свои родительские обязанности.

Когда малышка только родилась, 42-летний Вуд, как рассказал он сам, всегда без проблем подымался ночью, если ребенок плакал. Сейчас он также просыпается раньше остальных членов семьи, чтобы успеть приготовить завтрак.

"По понедельникам я обычно просыпаюсь где-то между 5:30 и 6:30 утра. У нас 3-летний сын и 14-месячная дочь, и она так рано нас будит. Я люблю рано вставать", – рассказал актер.

Что же касается такой тщательной конспирации вокруг своих детей, то Вуд объясняет это весьма просто и банально – не желает делиться со всем миром подробностями своей личной жизни.

К слову, о появлении первого ребенка звезды также стало известно далеко не сразу. Мальчик родился в 2019-м, а догадалась публика о его появлении в 2020-м, когда Метте-Мари Конгсвед увидели без круглого живота, хотя беременность она не скрывала. Ни сына, ни дочь, как можно было догадаться, пара еще ни разу не показывала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее американский программист и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. У него с 37-летней супругой Присцилой Чан родилась дочь.