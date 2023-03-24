Марк Цукерберг третий раз стал отцом и показал новорожденную дочь. Фото

Американский программист и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в третий раз стал отцом. У него с 37-летней супругой Присцилой Чан родилась дочь.

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Счастливый отец не стал томить ожиданиями своих поклонников и показал фото в Instagram. В кадр попала также его возлюбленная (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новорожденную девочку назвали Аурелией. В честь рождения третьей дочери 38-летний отец написал короткий пост.

"Добро пожаловать в мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты – маленькое благословение", – написал Марк Цукерберг.

В комментариях его поздравили со счастливым событием, а новорожденной Аурелии пожелали расти счастливой и здоровой. Интересно, что беременность своей избранницы миллиардер долго скрывал. Впервые о положении Присцилы Чан стало известно всего несколько месяцев назад.

Супруги уже воспитывают двоих детей. 2 декабря 2015 года у пары родилась дочь Максима Чан, а 28 августа 2017 года у четы появилась еще одна девочка – Августа.

Как известно, Присцила и Марк познакомились в Гарвардском университете, где девушка училась на факультете биологии и частично изучала программирование. В 2012 году они узаконили свои отношения.

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