Скромный крест и символическое место: как проходили похороны Георгия Гонгадзе и где покоится журналист спустя 26 лет после убийства

26 лет назад трагически оборвалась жизнь украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. 16 сентября 2000-го общественный деятель так и не вернулся с работы, поскольку его похитили прямо в центре Киева. Второго ноября обезглавленное тело основателя "Украинской правды" нашли в лесу примерно в 100 километрах от столицы, однако в последний путь его проводили только спустя 16 лет после трагедии. Все это время тело Гонгадзе находилось в киевском морге, поскольку продолжалось расследование его жестокого убийства

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После смерти журналиста в Украине разгорелся "кассетный скандал" — были обнародованы так называемые "пленки Мельниченко", которые свидетельствовали о причастности к преступлению второго президента Леонида Кучмы и других чиновников. Тогдашний глава нашей Родины заявлял, что не отдавал приказ убивать Гонгадзе, а в 2011 году генерал МВД Алексей Пукач признался, что собственноручно лишил общественного деятеля жизни. Только по завершении следствия журналиста похоронили. OBOZ.UA расскажет, какой была церемония прощания.

В последний путь Георгия Гонгадзе проводили 22 марта 2016 года. Утром катафалк с телом журналиста прибыл к церкви Николая Набережного на Подоле, которая имела для него важное значение при жизни – именно здесь общественный деятель крестил своих дочерей Нану и Соломию.

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Проститься с Гонгадзе пришли его родные, коллеги, артисты и даже некоторые парламентарии: Александр Мороз, который стал одним из инициаторов "кассетного скандала", Юлия Тимошенко и Юрий Луценко. К концу траурной церемонии в храме уже не хватало места для всех людей, решивших проводить журналиста в последний путь.

Гроб с телом Георгия Гонгадзе накрыли двумя флагами – украинским и грузинским, а также вышитым рушником. Общественного деятеля похоронили во дворе церкви Николая Набережного.

Стоит отметить, что никаких памятников на месте, где покоится оппозиционный журналист, устанавливать не пришлось. Могилу Гонгадзе выкопали возле скромного каменного креста с колоколом на стыке, который расположен на месте кенотафа (символическое надгробное сооружение, где нет покойного).

Ранее OBOZ.UA рассказал о забытых страницах жизни убитого журналиста Гонгадзе и о том, как он дважды до расправы вырвался из лап смерти.

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