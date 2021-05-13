Скованная цепью пара из Харькова откровенно рассказала, как живет и принимает душ

Украинцы Александр и Виктория, которые приковали себя наручниками друг к другу на День влюбленных, рассказали, что это создает массу неудобств в бытовых моментах, но они были к этому готовы и все делают вместе. Так, влюбленные переехали из Харькова в Киев на длительное время, и при этом смогли собрать все вещи и загрузили их в машину.

В автомобиль пара садится тоже вместе через одну дверь – либо водительскую, либо пассажирскую. По словам украинцев, это непростая процедура. Об этом они сообщили в интервью изданию "Страна" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Кроме того, Александр и Виктория признались, как делают гигиенические процедуры в наручниках. Как оказалось, у пары есть ванная, в которой стоя можно принимать душ. Также есть шторка, поэтому пока один купается, то другой стоит за ней, и наоборот.

"Все остальное в туалете мы также делаем вместе. Только там уже не шторка, а дверь. Открываем дверь, просовываем руки. Один пребывает за пределами ванной комнаты, другой – остается делать свои дела. Это несколько смущало нас по началу, но человек же ко всему привыкает. Это физически не очень удобно, но мы же не видим в этот момент друг друга, так как остаемся по разные стороны дверей", – рассказали влюбленные.

На данный момент Александр и Виктория живут в Киеве, так как у них есть ряд проектов, в которых они примут участие.

"Все это займет не один месяц. Потом будут фиксировать рекорд в Киеве. Скорее всего, это будет на сто дней уединения. Также мы сейчас подключили искусствоведов, чтобы наш перфоманс в виде цепи был продан как скульптура", – рассказала пара.

Влюбленные отметили, что цепь, которую они снимут, будет выставлена на международный аукцион, или из нее сделают скульптуру, или же покупатель получит ее непосредственно с рук пары. На данный момент над этим вопросом работают юристы и искусствоведы.

"В книгу рекордов Гиннеса мы обратились заранее, они долго рассматривают заявление. Национальный рекорд Украины объявят в пределах нашей страны. Они следят за нами в социальных сетях, в любой день можем ехать и регистрировать этот рекорд", – добавили Александр и Виктория.

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