Скончался всемирно известный писатель Милан Кундера: чем он прославился

В среду, 12 июля, стало известно о смерти всемирно известного французского писателя чешского происхождения Милана Кундера. Автору культовых романов "Невыносимая легкость бытия" и "Книга смеха и забвения" было 94 года.

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Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz. За четыре года до смерти Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен в 1979 году из-за осуждения оккупационной политики Советского Союза.

Кундера родился в 1929 году в Брно, учился на философском факультете Карлова университета в Праге. Начал публиковать собственные эссе, стихи и переводы в 20-летнем возрасте, а уже в 1967-м вышел его первый роман "Шутка".

В молодости Кундера состоял в компартии Чехословакии, однако в 1968 году он осудил ввод советских войск в страну и призвал реформировать ее политический строй. За это автор был исключен из партии. В результате ему запретили преподавательскую деятельность. Вскоре писатель эмигрировал во Францию.

В новой стране Кундера начал преподавать в университете Ренна. Там он написал "Книгу смеха и забвения", после выхода которой в 1979 году был лишен гражданства Чехословакии. Однако уже через два года прозаик получил французское гражданство.

Наибольшую известность Кундере принес роман "Невыносимая легкость бытия". Действия произведения разворачиваются в 1968 году в оккупированной советскими войсками Праге.

В ноябре 2019 года в Париже писателю вручили документы о предоставлении гражданства Чехии, которого он был лишен 40 лет назад.

Напомним, в июне этого года в США также скончался американский писатель Кормак Маккарти. Литератор умер в возрасте 89 лет. Наиболее он известен своей книгой "Старикам тут не место".

Также OBOZREVATEL сообщал, что в ночь с 27-го на 28 июня скончался известный украинский детский писатель Юрий Никитинский. Ему было всего 52 года.

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