Умер американский писатель Кормак Маккарти: чем он был известен

В США скончался американский писатель Кормак Маккарти. Литератор умер в возрасте 89 лет. Наибольше он известен своей книгой "Старикам тут не место".

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Как сообщат Variety, Маккарти ушел из жизни во вторник, 13 июня, в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Трагическую весть подтвердили в издательстве автора Penguin Random House. Сын Маккарти Джон сказал, что писатель умер по естественным причинам (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Маккарти был лауреатом Пулитцеровской премии. Много лет он жил в бедности. Славу и финансовую стабильность писателю принесли экранизации его работ. В частности, "Лошади, лошади...", "Старикам тут не место" и "Дорога".

При этом всю жизнь Маккарти избегал публичности. Мир узнал об этом авторе после экранизации романа 2005 года "Старикам тут не место". Сценаристы Джоэл и Итан Коэны в 2008 году создали по сюжету этой книги криминальный триллер, в котором снялись Томми Ли Джонс, Хавьер Бардем и Джош Бролин. В итоге картина получила "Оскары" за лучший фильм, лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и роль второго плана.

Стоит отметить, что несмотря на уважительный возраст, еще в 2022 году Маккарти опубликовал два романа: "Пассажирка" и "Стелла Марис".

Что касается личной жизни, то писатель был женат трижды. У него двое сыновей: Каллен Маккарти, родившийся в 1962 году от его первой жены Ли Холлеман, и Джон Фрэнсис Маккарти 1999 года рождения от третьей жены Дженнифер Уинкли.

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