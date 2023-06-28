В возрасте 52-х лет скончался известный украинский детский писатель Юрий Никитинский

В ночь с 27-го на 28 июня скончался известный украинский детский писатель Юрий Никитинский. Ему было всего 52 года.

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О трагедии сообщили на Facebook-странице пространства детской книги "БараБука". Причины смерти автора пока не раскрываются.

"Юрий писал остроумно и смело, порой пробовал шутить на грани дозволенного, он не боялся экспериментировать в письме и таким образом создал самые смешные свои книги. В последние годы в разных издательствах вышли замечательные украиноязычные книги Никитинского - "Вовчик, який осідлав бомбу", "Міцна дружба Дімона", "Апокаліпсис: 40 правил виживання" и другие. Это невосполнимая потеря для украинской детской литературы", – написали о покойном представители "БараБуки".

Известно, что Никитинский родился в 1970 году в Ашхабаде, Туркменистан. С 1984-го он жил в Киеве, где в 1990-м начал публиковаться, в частности, в легендарном журнале "Барвінок". Работал в детской периодике, в том числе редактором отдела молодежных проблем в журнале "Одноклассник". Участвовал в создании детских телепередач.

В 2019 году книга "Вовчик, який осідлав бомбу" вошла в 30 лучших детских, подростковых и семейных изданий по версии "БараБуки", а книга "Апокаліпсис: 40 правил виживання" оказалась среди победителей этого рейтинга в 2021-м. Кроме того, трилогию Никитинского "Таємниця викраденого горщика", "Таємниця старої пекарні", "Таємниця фальшивої монети" выдали в Китае. Ряд его произведений также перевели на шведский язык.

Также OBOZREVATEL писал, что в июне этого года в США скончался американский писатель Кормак Маккарти. Литератор умер в возрасте 89 лет. Наибольше он известен своей книгой "Старикам тут не место".

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