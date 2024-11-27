Актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Мариуполе и была замужем за украинским музыкантом, солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым, снялась в пропагандистском сериале для школьников "Разговоры о важном". Проект создан для учеников 8-11 классов при поддержке прокремлевской организации "Движение первых", что является своеобразным аналогом пионерии.

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В российской ленте актриса сыграла учительницу, пытающуюся преодолеть проблему буллинга в своем классе. В соцсетях появился тизер к первой серию кремлевской кинокартины.

На опубликованном ролике можно заметить, что в эпизоде раскрывается история ученицы, которая недавно пришла в новую школу и столкнулась с негативом. Проблему помогает решить учительница, которую сыграла Ирина Горбачева. Она организует "душевный" разговор, после которого подростки осознают ужас своих действий и дружно сидят в классе в рубашках с логотипом "Движение первых".

"Конечно, я была в курсе, где и для чего снимаюсь. Я отношусь к этим проектам замечательно. Считаю, что это один из самых классных, простых и доступных способов поговорить с учениками, потому что, во-первых, это формат как сериал. Во-вторых, это всегда какая-то тема, которая, конечно же, прописывается с точки зрения психологии", – высказалась уроженка Мариуполя.

Участие актрисы в пропагандистском сериале вызвало негодование в сети.

"Ира, сколько стоит твоя совесть?"

"Потом будет рассказывать, что ее заставили, не было выбора и т.д."

"Деньги не пахнут".

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения Ирина Горбачева пыталась занимать "нейтральную" позицию. Она написала несколько постов, где не называла войну "войной", а употребляла выражение "происходящая ситуация", и даже уехала из страны-агрессора. Тогда ее лишили доходов в РФ.

Однако четкую антивоенную позицию актриса так и не выразила. Напротив, она вернулась в Россию и заявила, что считает себя "частью своего государства". Это помогло женщине восстановить свой статус в Кремле и снова зарабатывать кровавые рубли.

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