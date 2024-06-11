Дмитрий Ступка признался, что сожалеет о съемках в российском пропагандистском фильме: это вылезло мне боком

Украинский актер Дмитрий Ступка, в свое время снявшийся в российском кинофильме "Мы из будущего-2", которому в Украине не выдали лицензию проката на широких экранах из-за антиукраинской пропаганды, объяснил, почему согласился играть в картине. Актер говорит, что принял предложение, потому что был еще студентом и очень мечтал играть в кино.

По словам Дмитрия Ступки, это была его первая полнометражная картина. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Там история очень запутанная получилась, – объясняет Дмитрий Ступка свое участие в картине, в которой противоречиво трактуется роль УПА. – На пробы меня пригласил эстонский режиссер Андрес Пуустусмаа, видевший меня в постановке "Чайка" в Театре Франко. Однако потом его сменили на Олега Погодина, у которого мой дедушка позже снимался в фильме "Дом". Кстати, он меня предупреждал, что лучше не принимать предложение, потому что герой непрост. Но мой Серый – не злодей, просто слабохарактерный парень. В конце концов, актеры часто играют плохишей, но это не значит, что они в обычной жизни разделяют взгляды своих киногероев. Кроме того, я был очень молодым студентом. Когда узнал, что меня берут на роль в кино, прыгал от счастья к потолку".

"Конечно, потом все это вылезло мне боком, но поверьте, в процессе работы – плохо отнюдь не выглядело, – продолжает Ступка. – Когда Олег Погодин снял это кино, ему не разрешили его монтировать, потому что хотели все по-своему. И тогда он взял псевдоним Борис Ростов. И не зря, потому что то, что было прописано в сценарии и что появилось на экране, – разные вещи. Оказалось, что этот фильм финансировала российская партия. Я думаю, что они сделали его таким специально – для разжигания розни. Но понял это постфактум, когда картину смонтировали и выпустили".

Лента "Мы из будущего-2" – историческое фэнтези, появившееся в российском прокате в феврале 2010 года. Наше Министерство культуры не разрешило прокат фильма в Украине. Причина – разжигание межнациональной розни, субъективная трактовка исторических фактов.

За основу картины взята битва 1944 между войсками Красной армии и СС "Галичина". Событие произошло вблизи села Броды Львовской области. Она известна в истории как "Бродовский котел". Отряды Степана Бандеры потерпели здесь поражение. По сценарию российской киноленты летом 2009-го четверо мужчин из России и Украины встречаются на реконструкции битвы под Бродами. В разгаре игры четверка попадает в прошлое. Позже эксперты подсчитали: из-за запрета фильма в Украине российская прокатная компания потеряла 500 тысяч долларов.

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