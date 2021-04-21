Сколько алиментов платят Питт, Круз и другие звездные отцы в разводе. Фото

После развода знаменитостям по-прежнему нужно содержать собственных детей. И порой они платят весьма значительные суммы.

Любопытно, что не всегда обеспеченные отцы идут на этот шаг добровольно. OBOZREVATEL узнал, сколько ежемесячно перечисляют на содержание несовершеннолетних детей и бывших жен звезды первой величины.

Брэд Питт

За разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта следил весь мир – он долго тянулся, сопровождался финансовыми скандалами и угрозами актрисы отобрать у бывшего мужа право опеки над детьми. В 2018 году, когда все закончилось, Джоли подала в суд на Питта, поскольку ей не понравились суммы его алиментов. В свою очередь Брэд заявил, что уже подарил ей 8 млн долларов на покупку дома, а также 1,3 млн перевел на нужды детей. Несмотря на это, суд постановил что актер обязан выплачивать по 16 млн долларов в год на содержание детей, пока они не станут совершеннолетними.

Эдди Мерфи

Со скандалом, который дошел до ДНК-теста, бывшая участница Spice Girls Мелани Браун добилась через суд хороших алиментов. Так, с тех пор актер должен ежемесячно выплачивать на содержание внебрачной дочери по 51 тысяче долларов.

Мел Гибсон

Мелу Гибсону принадлежит рекордный по количеству потраченных денег развод в Голливуде. Так, расставание с Робин Мур стоило ему ровно половину всего накопленного состояния – 425 млн долларов. И этот разрыв его ничему не научил: следующая бывшая, модель Оксана Григорьева, потребовала от него 1,2 млн долларов в год на содержание дочери. Гибсон же считал, что ей хватит и 20 тысяч долларов в качестве алиментов. Однако суд обязал его выплачивать 396 тысяч в год, пока дочь не станет совершеннолетней.

Том Круз

На содержание дочери Том выделяет столько же денег, сколько и Мел Гибсон – почти 400 тысяч ежегодно. Он будет выплачивать эту сумму, пока 15-летняя Сури не достигнет совершеннолетия. Кроме того, он будет обеспечивать ей медицинские услуги, оплачивать ее страховые взносы и учебу. При этом сайентологическая церковь запретила Крузу общаться с собственным ребенком.

Чарли Шин

Актер выплачивал по 55 тысяч долларов в месяц бывшим женам Дениз Ричардс и Брук Мюллер на содержание двух дочерей и двух сыновей соответственно. В 2019 году он пожаловался на стесненное финансовое положение и добрая Дениз уменьшила сумму своих алиментов до 20 тысяч.

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