Уроженка Луганщины Наталья Поклонская, которая в 2014 году получила должность так называемой прокурорши Крыма, оконфузилась, когда пыталась похвастаться знанием украинского языка. Она заявила, что "паляниця" (или "полыница" в ее произношении) – это предмет, "куда сбрасывают окурки".

"Паляницю" с пепельницей Поклонская спутала во время интервью россиянке-пропагандистке Ксении Собчак. Все началось с того, что интервьюерка попросила бывшую "прокуроршу" показать плейлист (с 2022 года она занимает должность советницы генпрокурора РФ).

"Вы меня провоцируете", – заявила предательница и рассмеялась. "Вот вы скажете "покажите плейлист", а там запрещенные песни – и все!" – объяснила она.

"Неужели Oxxxymiron, Noize MC?" – спросила Собчак, называя российских музыкантов, объявленных Кремлем "иностранными агентами". "Ну не до такой же степени", – ответила Поклонская, продолжая смеяться.

"Ну то есть как, они, может, и "иноагенты", но ведь не запрещено. Вы же лучше меня законы знаете", – уколола Собчак сотрудницу российской прокуратуры.

Оказалось, что среди перечня композиций, которые слушает предательница, есть несколько украинских (в частности исполнительницы Натальи Бучинской и народные). Когда Собчак спросила, любит ли Поклонская народные песни, та ответила, что они же не признаны "экстремистскими".

Далее разговор перешел к украинскому языку: так называемая журналистка сказала, мол в Украине "российских разведчиков и шпионов разоблачают по тому, как они произносят слово "паляниця".

Поклонская явно растерялась, думала несколько секунд: "А! Этот, полыница!" "Как?" – переспросила Собчак. "Полыница! Окурки куда сбрасывают!" – выдала женщина, делая вид, что знает это слово.

Украинцы уже успели обсудить в Threads бред предательницы на интервью. "Боже, какие они тупые", "Азаровщина вышла на новый уровень", "Штирлиц никогда не был так близко к провалу", – шутят пользователи соцсети.

Кто такая Наталья Поклонская

Поклонская родилась 18 марта 1980 года в Михайловке на Луганщине, но переехала в Евпаторию вместе с семьей, когда ей было семь.

До начала российской агрессии она была сотрудницей Генеральной прокуратуры Украины. В марте 2014 года выехала из Киева в оккупированный Симферополь, где получила должность "прокурорши" Крыма от Сергея Аксенова. В этом статусе она работала до октября 2016-го.

Прозвище "няш-мяш" прицепилось к женщине из-за российских соцсетей. Тогдашняя "прокурорша" пыталась отреагировать на то, что ее называют "няшей" в интернете из-за якобы милой внешности, но ошиблась в формулировках. "Здесь я "прокурор" и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!" – выдала она. После этого Поклонскую начали называть "няш-мяш".

Как писал OBOZ.UA, советницей генпрокурора РФ Поклонская начала работать в 2022 году. С предыдущей должности (замглавы Россотрудничества) ее "подозрительно" уволили после слов о букве Z как "символе трагедии и горя".

