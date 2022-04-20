Поклонская "переобулась" и назвала букву Z символом трагедии и горя: ей пригрозили ответственностью

Используемый Россией символ Z стал олицетворять трагедию и горе как для Украины, так и для РФ, считает экс-депутат Госдумы и бывшая "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская. За такое мнение в России ей уже пригрозили ответственностью.

Своими мыслями о войне в Украине предательница нашей страны Поклонская поделилась в интервью проекту "Живой гвоздь". Это новый YouTube-канал журналистов, работавших в "Эхо Москвы" до закрытия медиа.

"Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины", – сказала пособница Кремля.

На вопрос почему она ответила: "Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это – беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет".

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После этого глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что о Поклонской будут сделаны соответствующие выводы.

"Интересы агентства и государства, которое оно представляет, считаю приоритетными, в связи с чем будут сделаны положенные по всем нашим уложениям и нормативной базе выводы", – сказал он.

Поясним, что деятельность Россотрудничества направлена на реализацию государственной политики в международном контексте и, как заявляют в ведомстве, содействие распространения за рубежом "объективного представления о современной России".

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