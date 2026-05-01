Блог | Германия все откровеннее двигается от Соединенных Штатов к жадной Франции и тянет за собой Европу
Этот дрейф немецкого канцлера является полностью вынужденным, ведь иного варианта развития событий пока что нет.
Далі текст мовою оригіналу.
Фрідріх Мерц, зокрема, заявив:
"Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав.
Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи.
І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США"
(інтерв’ю Der Spiegel).
Він також додав:
"Ми хочемо МАТИ МОЖЛИВІСТЬ захищатися, щоб нам НЕ ДОВЕЛОСЯ захищатися.
Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями.
Тому я звертаюся до французів і кажу: поговорімо про те, як захистити Європу".
Ну а Трамп раніше, нагадаю, пригрозив скоротити чисельність американських військових у Німеччині, де їх наразі 35 тисяч.
Тепер же Трамп на платформі Truth Social написав, що Мерц повинен витрачати більше часу на:
"припинення війни між Росією та Україною (де він був абсолютно неефективним),
а також на відновлення своєї зруйнованої країни — насамперед у сфері міграції та енергетики"
і менше часу на "втручання в дії тих, хто позбавляється іранської ядерної загрози, роблячи світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем".
Розкол, таким чином, наявний: країни, одна з яких більше за всіх допомагала Україні за Байдена, а інша більш за всіх допомагає нам зараз, не можуть між собою порозумітися.
Між іншим, допомога Франції Україні за весь час війни менше за американську в 12 разів, а за німецьку - майже в 5.
До речі, навіть маленькі Нідерланди й Данія, а особливо Норвегія й Швеція допомагають Україні - в абсолютних цифрах! - значно більше за Францію.
Втім, на військове євролідерство претендує саме Франція (недаремно до неї й апелює Мерц) - як єдина в ЄС ядерна держава.
Бо [теж ядерна] Велика Британія, що переважає Францію за допомогою Україні в понад три рази, до Євросоюзу не входить…