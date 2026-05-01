Этот дрейф немецкого канцлера является полностью вынужденным, ведь иного варианта развития событий пока что нет.

Видео дня

Далі текст мовою оригіналу.

Фрідріх Мерц, зокрема, заявив:

"Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав.

Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи.

І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США"

(інтерв’ю Der Spiegel).

Він також додав:

"Ми хочемо МАТИ МОЖЛИВІСТЬ захищатися, щоб нам НЕ ДОВЕЛОСЯ захищатися.

Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями.

Тому я звертаюся до французів і кажу: поговорімо про те, як захистити Європу".

Ну а Трамп раніше, нагадаю, пригрозив скоротити чисельність американських військових у Німеччині, де їх наразі 35 тисяч.

Тепер же Трамп на платформі Truth Social написав, що Мерц повинен витрачати більше часу на:

"припинення війни між Росією та Україною (де він був абсолютно неефективним),

а також на відновлення своєї зруйнованої країни — насамперед у сфері міграції та енергетики"

і менше часу на "втручання в дії тих, хто позбавляється іранської ядерної загрози, роблячи світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем".

Розкол, таким чином, наявний: країни, одна з яких більше за всіх допомагала Україні за Байдена, а інша більш за всіх допомагає нам зараз, не можуть між собою порозумітися.

Між іншим, допомога Франції Україні за весь час війни менше за американську в 12 разів, а за німецьку - майже в 5.

До речі, навіть маленькі Нідерланди й Данія, а особливо Норвегія й Швеція допомагають Україні - в абсолютних цифрах! - значно більше за Францію.

Втім, на військове євролідерство претендує саме Франція (недаремно до неї й апелює Мерц) - як єдина в ЄС ядерна держава.

Бо [теж ядерна] Велика Британія, що переважає Францію за допомогою Україні в понад три рази, до Євросоюзу не входить…