'Сильно поссорились'. Светлана Вольнова впервые рассказала о громком конфликте с Кузьмой Скрябиным

Украинская телеведущая Светлана Вольнова впервые рассказала, что в свое время имела конфликт с музыкантом Кузьмой Скрябиным. Громкая ссора произошла во времена, когда она вела на телевидении авторский проект "Вольности Вольновой", который отличался среди подобных программ своей остротой и прямолинейностью.

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Об этом Светлана Вольнова рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также призналась, как разрешился конфликт еще с одной популярной артисткой. Наталья Могилевская демонстративно покинула программу Вольновой, куда была приглашена для интервью.

"Мы сильно поругались, – рассказывает Вольнова о конфликте с Кузьмой. – Дело в том, что он сначала согласился прийти к нам в эфир, а потом неожиданно отказался. Я позвонила ему: "Ты, парень, чего испугался?" Ему это не понравилось .А я была такая дерзкая в то время. Ну, в общем, он сказал несколько жестких фраз, я тоже за словом в карман не полезла... А через два года он меня неожиданно пригласил на свое выступление. Я пришла, тепло встретил. Сказал: "Ну, чего обижаться?"

С Натальей Могнлевской была другая история. Певица прямо во время эфира ушла из программы после нескольких минут общения с телеведущей. Прибыв на съемки с опозданием, в сопровождении гримера и пресс-секретаря, артистка отреагировала на первую фразу ведущей: "Ты что думаешь, что я тебя боюсь? Но кто ты такая? Что ты о себе представила?".

"С Могилевской мы тоже помирились, – говорит Светлана Вольнова. – Через некоторое время после конфликта она попала в аварию и позвала меня. Не знаю, почему вдруг решила так поступить, я не думала об этом. Просто купила цветы и поехала в больницу. Мы с ней очень хорошо побеседовали. А откровенное интервью, которое тогда пытались сделать, она дала для другой программы через лет пять. Наверное, ей нужно было до такого созреть".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как живет и чем занимается единственная дочь Кузьмы Скрябина, жизнь которого оборвала страшное ДТП в феврале 2015 года.

Полное интервью со Светланой Вольновой читайте на OBOZ.UA здесь.

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