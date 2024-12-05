Скандал с Могилевской, ссора с Кузьмой и кризисы Билык. Куда исчезла легендарная светская львица Светлана Вольнова

Светлана Вольнова – модель, телеведущая, актриса, легенда светских мероприятий. Экстравагантные образы, которые она демонстрировала на публике, неизменно становились предметом обсуждения в медиа. Кроме этого, Вольнова ярко заявила о себе во многих телепроектах, в частности – "Вольности Вольновой", где стала едва ли не первой телеведущей, которая разговаривала со звездами на равных. Ее дерзкая манера общения восхищала зрителей, программа имела бешеную популярность.

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В интервью OBOZ.UA Светлана Вольнова, которая после начала полномасштабного вторжения все время остается в Киеве, рассказала, как ее жизнь изменила война, а также призналась, почему на какое-то время перестала принимать приглашения на участие в публичных мероприятиях.

Светлана Вольнова родилась и выросла в российском Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). В Украину переехала в 24 года за мужем, который был военным. Говорит, что в России у нее остались родственники: "У меня двоюродная сестра в Санкт-Петербурге. Знает, что происходит тут с самого первого дня, она на нашей стороне. Правда, поначалу все было немного по-другому. Помню, позвонила, я рассказала, что город бомбят, а она: "Это же ваши". Я была в шоке: "Лена, ты в своем уме?" Очень серьезно с ней поговорила, она меня поняла. Мы продолжаем оставаться на связи, корни рода – это важно. В последний раз я была в России на похоронах отца в 2017 году, мамы уже к тому времени не было в живых. Не могла не поехать. Но после этого – все. Ну какой смысл? После 2014 года, когда началась война на востоке Украины, нам там делать было нечего.

Полномасштабное вторжение Светлана Вольнова встретила в Киеве: "Мы узнали о войне в четыре утра и не могли в это поверить. Хотя накануне я испытывала непонятную тревогу, как мне казалось, без причины. Все вокруг говорили об одном: может быть война. А я думала: "Ну как же? Не может быть". Ранним утром нам позвонила мама одного из знакомых, сказала, что на Киев идут российские танки: "Быстрее в подвал, прячьтесь". С этой минуты моя жизнь, как и всех украинцев, изменилась навсегда. Помню, в квартире с февраля очень долго стоял роскошный букет, который был куплен до войны. Он уже весь высох, но не выбрасывала. Хотелось еще чуть ухватиться за то мирное время".

"Я отправила дочку Аню з границу, а сама решила оставаться. А куда мне бежать? Я не представляла себя без Киева, без своих друзей. Какое-то время город был абсолютно пустым. Я живу в центре (квартира Светланы Вольновой находится на Майдане Незалежности. – Ред.) мне казалось, что тут одно из самых безопасных мест, писала друзьям из разных городов: приезжайте, у меня два этажа, все поместимся. Месяц жила со мной женщина из Чернигова – мама подруги моей дочери. До этого две недели она провела в подвале. Ничего не ела, я ее потом все время старалась откормить досыта".

"Аня нашла временное убежище от войны в США. Конечно, скучает, но освоилась быстро. Она английский усиленно изучала с 12 лет. Когда я впервые попала в Америку в 36 лет, не зная английского (в свое время учила французский), поняла, что первое, что нужно дать ребенку, это хорошую языковую базу. Он ездила в летние лагеря за границу, училась в британском колледже. Как модель объездила 45 стран. Сейчас живет в Техасе, вышла там замуж за американца. Особо об этом не рассказывает, мол, не время для таких новостей.

На Новый год планирует приехать ко мне, сейчас в процессе оформления документов. До этого мы виделись весной. "Мама, все разговаривают на украинском языке!" – приятно удивлялась. Но и отмечала, что в воздухе чувствуется невероятное напряжение. Киев живет теперь другой жизнью. Мы все ограничили: какие-то встречи, вечеринки – я очень долго от всего отказывалась. Сейчас могу принять приглашение, если проект имеет образовательную цель. А просто прийти на открытие магазина… Мне есть куда тратить свое время".

– Как живется во время войны?

– Как всем сейчас. Работаю, как коуч – с помощью духовных практик помогаю нашим женщинам и девушкам выходить из кризисных ситуаций. Усиленно учу украинский язык. Нашла уникальную девушку Владиславу Лозу – она учитель от Бога. Каждое утро, в 11 утра, мы занимаемся. Выходных практически не бывает. Недавно снялась в реалити "Оселя" – впервые на украинском языке. Сейчас поступило предложение от Нового канала принять участие в съемках. Есть предложения по мастер-классам и большим мотивационным выступлениям. Готовлюсь к серьезному прыжку.

Дочка развивает в США наш бизнес (несколько лет назад Светлана Вольнова вместе с дочерью создала свой бренд костюмов. – Ред.). Шьем сейчас больше для американского рынка. В Украине покупательская способность по понятным причинам сильно упала.

– Светлана, если бы вам сейчас предложили возродить вашу громкую программу "Вольности Вольновой", вы бы согласились?

– А мне не раз это предлагали! Удивительно, но сначала к нам никто не хотел идти. В каком-то смысле и понятно: это была первая откровенная программа. А потом уже хотели платить деньги за то, чтобы попасть в это шоу, потому что там были исключительно звезды первой величины. В целом я сделала 54 программы и ушла.

– Вы устали?

– Нет, звезды закончились (смеется).

Светлана говорит, что громкий проект не добавил в круг ее друзей новых лиц из шоу-бизнеса: "Друзей у меня вообще не так и много". А вот громких конфликтных ситуаций хватало. Самый известный скандал случился с Натальей Могилевской, которая прямо во время эфира ушла из программы после нескольких минут общения с телеведущей (Прибыв на съемки с опозданием, в сопровождении гримера и пресс-секретаря, певица отреагировала на первую же фразу ведущей: "Ты что, думаешь, что я тебя боюсь? Да кто ты такая? Что ты о себе представила?" – Ред. ). Но были, как оказалось, и другие. "Мы сильно поссорились с Кузьмой, – вспоминает Вольнова. – Дело в том, что он сначала согласился прийти к нам в эфир, а потом неожиданно отказался. Я позвонила ему: "Ты, пацан, чего струсил?" Ему это не понравилось. А я была такая дерзкая в те времена (смеется). Ну, в общем, он сказал пару жестких фраз, я тоже за словом в карман не полезла… А через года два он меня неожиданно пригласил на свое выступление. Я пришла, тепло встретил. Сказал: "Ну что обижаться-то?".

"С Могилевской мы тоже помирились. Через какое-то время после конфликта она попала в аварию и позвала меня. Не знаю, почему вдруг решила так поступить, я не думала об этом. Просто купила цветы и поехала в больницу. Мы с ней очень хорошо поговорили. А откровенное интервью, которое пытались тогда сделать, она таки дала для другой программы через лет пять. Видимо, ей надо было до такого созреть. С кем из артистов сейчас общаюсь? Встречу Олега Скрипку, поздороваемся. Могу позвонить Пономареву, приглашала его вот на выставку памяти моего друга Сергея Ермакова (В 2022 году Вольнова организовала памятное мероприятие в честь украинского дизайнера. – Ред.)".

– Кто из артистов приятно удивил вас во время войны?

– Недавно я случайно услышала свежую песню Могилевской. Считаю ее большой артисткой, может петь все что угодно. Но эта песня особенно тронула: такой очень откровенный разговор получился со слушателем. И ты не можешь ее отнести ни к какому времени. Есть артисты, которые, например, всю жизнь работают в стиле 90-х. И не хочу их обижать – это нормально. Они работают для свой аудитории, занимают определенную нишу. Собирают концертные залы, выступают. А Могилевская для меня – вне времени. У нее были кризисы. Знаете, когда доходишь до максимума, а потом думаешь: что дальше? Как у Ирины Билык. Королевство маловато, понимаете?

Мы сейчас живем в очень непростое, но интересное время: ныне очень быстро становится понятно, кто врет в своем творчестве, а кто искренен и честен. Маски падают быстро. Мне сейчас очень импонирует, например, Melovin. Не исключено, что скоро снимусь даже в его клипе. Очень перспективный артист, на мой взгляд. Думающий, анализирующий – молодец. Нравится солистка группы KAZKA, тоже уровневая девочка. Всегда интересно смотреть на тех, кто заходит, кто появляется, кто возвращается.

– Как вы относитесь к артистам, которые, несмотря на российскую агрессию, продолжают выступать и жить в РФ? К той же Ани Лорак, которая, к слову, тоже была героиней вашей авторской программы? Ходили разговоры, что она хотел вернуться в Украину, но ей не дали.

– Перестаньте, как это не дали? Вон Лобода взяла и уехала из России. Да, ей сейчас трудно вернуться на украинский рынок, потому что не только выступала, но и жила в Москве. Но многие не думали, что все так произойдет между странами. А российский рынок – он огромный, потому наши ехали туда заработать. В случае со Светланой Лободой, думаю, работать там – это была идея ее продюсера. И Светлана быстро стала там звездой номер один. Ну а потом война, проверка на прочность. А Лорак всегда была нацелена на Москву. Помните, еще совсем девочкой участвовала в телепроекте "Утренняя звезда" Юрия Николаева? По сути, с пеленок – туда.

Ну и Повалий стремилась к тому же самому. К слову, у нас с ней не сложилось интервью – не пошла она на контакт. Наверное, решила, что для нее это опасно (смеется). Хотя, если честно, чего бояться? Я не собирала сплетни, компромат, только факты. Имела крутых информаторов, которые знали абсолютно все обо всех. Мне только оставалось получить информацию и "залезть в шкуру" своего героя, чтобы понять, почему он так поступил в той или иной ситуации. У каждого в жизни бывают ошибки, неудачи – это нормально. Но наша журналистика в то время показывала звезд такими прямо недосягаемыми, как будто они с другой, извините меня, ДНК родились.

Я же хотела доказать, что каждый может быть звездой. Вот посмотрите, у нее же вышло, значит, и у вас получится то, о чем мечтаете. Вот такая была идея программы. Но главное было, знаете что? С любовью отнестись к герою. Потому что если ты уважаешь человека, даже самый сложный вопрос, который задаешь, все равно идет из сопереживания, из интереса понять и поддержать. А не для того, чтобы втоптать в грязь и получить рейтинг. Поэтому "Вольности с Вольновой" тогда так мощно зашла, понимаете? Если бы это было построено исключительно на негативе, она так долго не прожила бы.

Кроме "Вольностей Вольновой" у меня было много других интересных проектов. "Рандеву" на телеканале К1, где как ведущая помогала героиням, одиноким женщинам, найти мужчину своей мечты. "Нехай вам буде кольорово" – женское шоу, которое мы вели с Олей Сумской на Первом национальном. Был очень интересный проект у Савика Шустера "Хочу Обаму" – о предвыборной компании в Америке. "Советы от Светы" – на радио "Пятница", который дублировался в программе СТБ "Все будет добре", где я также работала. Кроме этого, была приглашенным экспертом во многих других программах украинского телевидения.

Светлана признается, что в начале большой войны пережила предательство: ее бросил любимый человек: "Он повез своих детей в Грецию, как потом выяснилось, с бывшей женой. И там остался, потом, правда, вернулся, но это уже другая история. Вначале вторжения мы договорились быть в это страшное время вместе, поддерживать друг друга. Но сложилось иначе. Мне до сих пор бывает больно, но что поделаешь? Зовут на свидания, но я не хожу. Пишут в личные сообщения, просят адрес, чтобы прислать цветы. Но как я буду принимать цветы, если я даже человека не видела?

Ну как-то не время для этого всего сейчас. И если вы меня спросите, о чем мечтаю, я сходу даже не смогу ответить. Это самый сложный сейчас вопрос. Если скажу, что мечтаю быть со своим любимым человеком и много ездить куда-то, как раньше – это неправда, нет. Мы все мечтаем о мире – вот это правда. Звучать в этом мире правильно – такая еще моя мечта. Быть полезной людям и самой себя максимально реализовывать. Думаю о новых проектах, связанных с интересными разговорами – но это, понятно, планы уже больше на мирное время. Туда же – мечты о новых ярких коллекциях, которые мы создаем с дочерью.

Интересно, что, несмотря на войну, у нас бурно развивается дизайнерский бизнес – много новых имен. Еще из наблюдений: на последнем Ukrainian Fashion Week заметила красивых мужчин, которые носят женскую одежду. Главные дивы там были мужчины. Жизнь движется, меняется, несмотря ни на что. И лучшее средство оградить себя от плохих мыслей – начать творить. И необязательно что-то глобальное, можно начать с себя – примерить другой образ, как те мужчины. Или начать развивать какие-то новые таланты. Сварить вкусный борщ – это тоже искусство.

Но самое главное, я мечтаю жить в мире, в котором вокруг меня будет как можно больше счастливых людей. Еще – достигнуть такого уровня равновесия и мудрости, чтобы никакие силы не могли сломить. Ну, и если пошел разговор о большой мечте: хочу создать реабилитационный центр для энергетической перегрузки, где при помощи звуков и специальных техник можно было бы перенастроить себя на более позитивный лад. Это, конечно, масштабная цель, но все, что мы видим сейчас интересного в мире, тоже когда-то начиналось с чьей-то мечты.

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