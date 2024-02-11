Отцовская профессия и бизнес, о котором он мечтал. Как живет и чем занимается единственная дочь Кузьмы Скрябина

Единственной дочери легендарного музыканта Кузьмы Скрябина – 26 лет. Девять из них она живет без папы, жизнь которого оборвало страшное ДТП в феврале 2015 года: авария произошла под Кривым Рогом, где внедорожник, которым управлял артист, столкнулся с грузовиком. От полученных травм 46-летний музыкант скончался на месте.

В интервью OBOZ.UA Мария-Барбара призналась, верит ли в то, что гибель ее папы – это роковая случайность, а также вспомнила личные истории, связанные с самым родным ей человеком. А еще рассказала, как ее семья пережила еще одну трагедию – в сентябре прошлого года внезапно ушла из жизни мама Андрея Кузьменко Ольга Михайловна.

"Она заболела очень неожиданно, просто в один момент, – рассказывает Барбара. – И все развивалось так молниеносно, что, когда забрала скорая, обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели… Это очень болезненная для нас тема. Бабушка всю свою жизнь была очень активным человеком – а потеряли мы ее практически в один момент".

Дедушка Барбары Виктор Кузьмич остался один, но к родным в столицу из Львова переезжать отказывается: "Говорит, что легче там, где его дом. Плюс он возобновил сейчас работы по керамике, раньше они занимались этим с бабушкой. Фигурной лепкой отвлекает себя от тяжелых мыслей". Интересно, что этим направлением творчества увлекалась в свое время супруга Кузьмы Светлана Бабийчук. "Сейчас не занимается, однако во Львове бывает очень часто – проводит время с дедушкой", – говорит Барбара.

Мама Барбары по специальности художница, дочь заслуженного мастера народного творчества Украины Ивана Бабийчука. С Андреем Кузьменко познакомились еще в школе, учились в параллельных классах. Но разглядели друг друга не сразу – начали встречаться уже студентами. Поженились в 1994 году. От роскошного празднования отказались, не приготовили для церемонии даже кольца. Зато после росписи сели в "Победу" и уехали в Берлин. С этого времени путешествия стали огромным увлечением Андрея и Светланы. Возвращаясь из одной поездки, уже строили планы на другую. Маленькая Барбара с радостью разделяла хобби родителей.

"Очень яркой эмоционально выдалась поездка на Мальдивы, – вспоминает свое детство. – Мы прилетели на крошечный остров, который можно было обойти за 10 минут. И когда через два дня стало немного скучно, папа начал придумывать нам занятия: мы и на дайвинг ходили, крабов ловили (их там очень много), собирали мои конструкторы лего. Также очень запомнила зимнее путешествие в Италию. Я с папой, хоть и была еще маленькой, ходила кататься на так называемые черные трассы (считаемые самыми сложными горные части, спуски для очень опытных горнолыжников. – Ред.). Там несколько сотен километров, которые на схемах отмечаются черным пунктиром, и мне кажется, мы все их объездили. Мама с нами была тоже, но не каждый раз решалась становиться на "черные", а мы с папой – всегда".

"После того как отца не стало, путешествовать стали гораздо меньше, – продолжает Барбара. – В последние годы присоединилась пандемия, потом – война. Стало совсем не до поездок. После вторжения мы с мамой за границей были только однажды – ездили в Прагу по делам. Были там всего десять дней, но чем дольше длилась поездка, тем больше хотелось домой. В Киеве постоянные ракетные обстрелы – а нам туда, и все. Когда проехали границу, легче дышать стало. Мне многие сейчас говорят: уезжайте из Киева за границу или на запад Украины. А мне только здесь спокойно".

Во время полномасштабного вторжения семья Кузьмы Скрябина находилась в Киеве. "Новость о том, что началась большая война, повергла меня в шок, до последнего думала, что этого не может быть, – рассказывает Барбара. – Мои близкие и друзья тоже были уверены, что такое невозможно. Но тревога, как и у всех, имела место. 24 февраля мы проснулись от взрывов, ночевали тогда у мамы на Ветряных горах (жилой массив в Киеве. – Ред.) – там было очень громко. В этот же день мама с моим мужем приняли решение, что нужно ехать к бабушке с дедушкой. Я некоторое время сопротивлялась – считала, что дома безопаснее. Однако впоследствии согласилась и начала собираться в путь. Мы забрали мою одноклассницу Катю с ее мамой и уехали. Из Киева выезжали почти пять часов. Так случилось, что навигатор повел нас через Гостомель, сверху летали вертолеты, все грохотало и взрывалось – было страшно. Добирались до Львова почти сутки. Бабушка все это время не находила себе места, постоянно звонила".

"Мы прожили вместе полтора месяца, – продолжает Барбара. – С одной стороны, представился очень редкий случай побыть вместе, а с другой – наши души заполонила такая тревога, что из-за этого вообще было трудно на какую-то другую тему разговаривать. Все настолько находились в переживаниях, что невозможно было полноценно проводить время. В начале мая приехали в Киев. Я почти сразу вернулась на работу".

Барбара Кузьменко работает врачом-дерматологом в одном из медицинских заведений столицы. И имеет частный кабинет, где занимается дерматологической и косметологической практикой.

"В детстве я мечтала о профессии ветеринара, – объясняет, почему выбрала профессию медика. – А потом у меня начались подростковые проблемы с кожей – очень рано, мне было всего девять лет. Что родители только ни делали, но вылечиться не удавалось. К сожалению, не суждено нам было в то время найти врачей, которые могли бы мне помочь. Каждую неделю мне приходилось переживать чистки лица, после которых потом очень долго лечила рубцы. Пилинги, которых нет ни в одном международном протоколе. Переливание крови, всевозможные "болтушки", иммуномодуляторы – ничего не помогало. Становилось все хуже".

"А потом папа отыскал врача в Праге, которая работала на кафедре дерматологии в одном из исследовательских институтов, – продолжает Барбара. – И мы начали ездить к ней. Она лечила меня исключительно по международным протоколам, руководствовалась принципами доказательной медицины. И в 17 лет мне удалось забыть о своей проблеме. В этом же году я поступила в медицинский вуз на врача-дерматолога. Когда мне ничего не помогало, я очень хотела в этом разобраться. И решила посвятить свою жизнь этому призванию еще лет с 13 – настолько была в этой теме".

Андрей Кузьменко в свое время тоже окончил медицинский вуз: "У моего папы специализация "стоматолог", но на самом деле он очень хотел быть хирургом. Когда я ему сказала, что мечтаю тоже стать врачом, он мне ответил (вот прямо дословно вам сейчас процитирую): "Это очень важно".

В рабочем кабинете врача Кузьменко ничего не выдает связи со знаменитым отцом. Барбара говорит, что не все ее пациенты знают, чья она дочь: "И даже те, кто в курсе, ведут себя в общении очень сдержанно по отношению ко всему этому, никто не просит, например, что-нибудь рассказать о папе".

А вот там, где работает муж Барбары, многое напоминает о Кузьме Скрябине. Несколько лет назад семья открыла в Киеве кофейню-пекарню по франшизе Lviv croissants, которая находится возле станции метро "Политехнический институт". Барбара говорит, что когда-то это была мечта ее отца. Он рассказывал родным об идее создать место, куда могли бы приходить его поклонники, делиться эмоциями.

"Сюда приходят как живущие рядом люди, так и те, кто проходит мимо и заглядывает, потому что интересно. Но и поклонники папы тоже часто посещают заведение – нас очень это радует", – признается Барбара.

На стенах кафе развешены фотографии Кузьмы Скрябина и цитаты из композиции "Места счастливых людей", звучат песни легендарного исполнителя.

Барбара признается, что дома тоже любит просматривать хронику из семейного архива: "Недавно смотрела видео, где папа говорит о войне. И хотя это была запись начала 2014 года, эти слова – это то же, что я чувствую сейчас. Выходит, он тогда знал, что будет. Предостерегал, что это "не АТО идет, а уже настоящая война"… Но честно признаюсь, бывают моменты, когда мне очень тяжело открывать семейные альбомы. Потеря папы – это боль, которая не проходит, несмотря на прошедшие годы".

"Каждый год второе февраля – это очень непростой день для всех нас, – продолжает наша собеседница. – В мыслях начинаешь возвращаться к тому страшному дню, когда произошла трагедия. Я стараюсь с утра пойти в церковь, чтобы побыть там наедине со своими мыслями, с собой. По возможности собираемся семьей. В пандемию ходили в церковь, которая находится рядом с домом бабушки и дедушки. Там проводилась заупокойная служба. А оттуда на кладбище… Знаете, я не могу сказать, что в день рождения папы нам всем хоть немного легче, – все равно тяжело".

Барбара говорит, что до сих пор хранит подарки, которые ей дарил папа: "Коллекции конструкторов лего (в свое время я очень этим увлекалась). А еще у меня есть духи, которые он мне когда-то подарил. Я открыла флакон, но не пользуюсь им – храню как память. Он покупал мне многое без меня, сам – и всегда угадывал: и по предпочтению, и по размеру".

В одном из интервью Барбара призналась, что, сколько бы времени папа ни проводил с ней в детстве, ей все время казалось, что этого мало. "Постоянно хотелось больше, – говорит сейчас. – С одной стороны, я понимала, что он очень занят, но с другой – мечтала, что этой занятости станет меньше, а для меня – времени больше. Хотя он старался не обделять нас с мамой вниманием. Когда выдавались выходные, вместе ехали на спорт – теннис или сквош, – это очень любил. А по вечерам, если получалось побыть вместе, смотрели втроем сериалы. Причем далеко не для моего возраста, например "Побег из тюрьмы" или "Остаться в живых". Это картины, согласитесь, совсем не для детей. Мы всегда с родителями были очень близки, доверяли друг другу безгранично. Сейчас такая связь остается у меня с мамой".

– Барбара, в одном из интервью мама рассказывала, что после смерти папы столкнулась с историями, которые иначе как мистическими не назовешь. В частности, рассказывала о коллекционных игрушечных автомобилях папы, которые однажды утром застала с открытой дверцей – все до одной. А в другой раз фотографии, висящие на стене в его кабинете, по ее словам, были повернуты на косую линию. С вами что-то происходило подобное?

– Знаете, я стараюсь в мистику не сильно углубляться, потому что потом очень нехорошо себя чувствую. И начинаю что-то подобное видеть повсюду.

– Ваша бабушка не раз публично заявляла, что не верит в то, что произошедшая с ее сыном трагедия – это случайность. А вы какого мнения об этом?

– Я считаю, то, что случилось с моим папой, – это роковая случайность. Мы с бабушкой об этом не говорили, я ей никогда не озвучивала свою версию. Просто у каждого из нас есть свое мнение о том, что произошло 2 февраля 2015 года.

По словам Барбары, среди многочисленных друзей и коллег папы есть два исполнителя, которым она может спокойно позвонить в случае необходимости. Это Михаил Хома и Тарас Тополя. "Дзидзьо и мой папа – из одного городка. Папа в свое время помогал ему создавать сценический образ, написал ему несколько песен". К слову, когда дочь Кузьмы вышла замуж, Михаил Хома помогал молодоженам с организацией свадьбы.

Со своим будущим мужем Барбара познакомилась в соцсетях, хотя к тому времени они учились в одном университете. Когда речь зашла о женитьбе, мама девушки поддержала влюбленных: "Она была только за". Сказала, что это мой выбор и она искренне поддерживает меня в моем решении. У мамы очень хорошие отношения с моим мужем Виктором".

Супруги в браке уже пять лет. Имеют собаку Мишу породы шиба-ину, которую очень любят. Барбару и Виктора окружает немало друзей. "У меня уже четыре крестника, вот скоро буду крестить пятого ребенка, – перечисляет Барбара. – Довольно часто видимся с кумовьями, особенно с живущими в Киеве". Свое материнство, признается, пока решили с мужем отложить из-за войны.

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