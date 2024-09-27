Скандальная Соня Морозюк засветилась в компании звезды 'Квартала 95' и известной певицы. Видео

Украинская художница Соня Морозюк, попавшая в громкий скандал из-за отмены помолвки с подозреваемым в коррупционном деле Романом Гринкевичем, засветилась в компании звездных подруг. Блогерша весело проводила время в одном из заведений Киева вместе с актрисой "Квартала 95" Ириной Сопонару и певицей Мишель Андраде.

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Вчера 27-летняя исполнительница опубликовала видео с товарищами в своем Instagram. Украинцы были удивлены неожиданной компанией художницы. Подписчики блогера Богдана Беспалова, распространившего запись в своем Telegram-канале, высказали мнения в комментариях.

"Как-то было лучшего мнения о Мишель".

"А вы такие думали: ее обоср*али и все перестали с ней дружить? Реально так думали?"

Напомним, автор модной выставки "Мазня" Соня Морозюк разорвала помолвку с Романом Гринкевичем сразу после того, как ДБР сообщили о подозрении ее экс-жениху и львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу в отмывании денег на ВСУ. Художница вышла в соцсети без кольца и заявила: "Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной".

Позже, для защиты имущества, Соня Морозюк нотариально оформила ссуд у своей мамы на сумму 6 миллионов 700 тысяч гривен. Это позволило ей наложить обременение на все три своих объекта недвижимости: две квартиры и галерею.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известный друг Сони Морозюк назвал реальную стоимость ее картин и признался, что избавился от всего, что связано со скандальной художницей.

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