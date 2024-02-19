Скандал с поездкой на Мальдивы. Гонковский обратился в полицию из-за угроз украинцев

Украинский бизнесмен и блогер Андрей Гонковский, попавший в громкий скандал из-за отдыха с любимой, блогершей-миллионницей Таней Пренткович на Мальдивах, после длительной молчаливой паузы обратился к украинцам. Предприниматель посетовал, что в связи со скандалом он получил немало сообщений от соотечественников с критикой, хейтом и даже угрозами. Опасаясь за себя и свою семью, Андрей даже обратился в правоохранительные органы.

Об этом мужчина сообщил в своих InstaStories. Гонковский заметил, что не хочет возвращаться в соцсети так, будто ничего не случилось, так что обо всем будет рассказывать постепенно.

"За эти дни получил сотни сообщений поддержки от невероятных людей. И это то, что дало много сил. Конечно же была и тонна хейта, это было трудно не заметить... Но я неоднократно говорил, что понимаю хейт и критику", – заметил гражданский муж одной из самых популярных украинских инфлюэнсерок.

Следовательно, по словам Гонковского, критика и хейт для него – вещи допустимые, а вот угрозы, тем более в адрес семьи, – нет.

"В определенный момент это перешло все пределы. Угрозы проломить мне череп, пожелание, чтобы самолет со всей семьей разбился или же сообщение типа "Готовьтесь, я знаю, в какой школе учится ваш ребенок". И еще ряд сообщений, которые вынужден был воспринимать достаточно серьезно. Поэтому это время занимался организацией безопасности всей семьи. Сейчас это самый большой приоритет. А каждым подобным случаем будут заниматься правоохранительные органы", – поделился Андрей.

Резюмируя, бизнесмен добавил, что ему есть что еще рассказать, но сделает он это со временем. Напоследок Гонковский решил несколько некстати похвастаться, что скандал не помешал его бизнесу. "Даже увеличилось количество запросов на консультации по запускам", – заявил Андрей.

Напомним, бизнесмен выехал в Польшу на благотворительное мероприятие, получив разрешение в качестве волонтера, но оказался с любимой и детьми на Мальдивах. Возмущенная этой ситуацией украинка и SMM-стратег Валерия решила написать Пренткович, чтобы услышать хоть какие-то мнения инфлюэнсерши о скандале. По мнению блогерши, у которой более 1,1 млн фолловеров, ей с любимым "можно" выезжать на отдых на Мальдивы, ведь они "делают много хорошего".

Тем временем в Центре противодействия дезинформации отреагировали на скандал вокруг Татьяны Пренткович и Андрея Гонковского. Там решительно осудили нарратив о том, что украинцам, помогающим военным и гражданским, "можно" отдыхать за границей. Подробности – по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, пользователи сети узнали, что спонтанно поехать на Мальдивы очень сложно. На популярный лакшери-курорт нет прямых рейсов, а перелет из Варшавы в Мале стоит не менее 40 тысяч гривен. Детальнее – читайте в нашем материале.

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