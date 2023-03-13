Скандал с Максом Барских: в России возмутились собственным фейком об участии украинца в премии МУЗ ТВ

В стране-террористе РФ раздули скандал с собственного фейка об украинском певце Максе Барских. На одном из российских сайтов появилась информация, что артист скоро поедет в Москву, чтобы принять участие в премии МУЗ ТВ. Фейковую информацию, как водится у пропагандистов, не проверили и выдали за чистую монету.

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Новость возмутила ярых путинистов, ведь Макс Барских четко очертил антироссийскую позицию сразу после полномасштабного вторжения в Украину. После публичной огласки МУЗ ТВ оправдалось и опровергло фейк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первой "предательство" раздула российская актриса и звезда одноименного советского фильма "Красная шапочка" Яна Поплавская, которая провела своего сына Клима убивать украинцев. В своих соцсетях она гневно обратилась к организаторам премии.

"А как это получается? Барских полил страну помоями, запретил слушать свои песни россиянам и заявил, что ему не нужны наши "кровавые" рубли. И так спешно бежал, что бросил всех зрителей, купивших билеты на его концерты. И вроде бы ему запрещен въезд в Россию", – возмутилась путинистка.

Ей об "участии" Барских в российском мероприятии рассказали друзья, увидевшие афишу на одном из сайтов, где продаются билеты на шоу. Россияне и пропагандисты наперегонки бросились выражать свое несогласие с вымышленным визитом украинца.

Скандал набрал такие обороты, что МУЗ ТВ вынуждены были оправдываться за фейк, заявив, что актуальная информация есть только на их официальном сайте.

А пока в России пиарятся на имени Макса Барских, он на днях опубликовал отчет своего благотворительного фонда, занимающегося поддержкой военных ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Макс Барских с первых дней полномасштабной войны хотел всеми силами приближать Украину к победе и взял в руки оружие. Однако из-за отсутствия какого-либо военного опыта на передовую артиста не отправили и записали его как резервиста.

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