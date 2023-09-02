Скандал с Imagine Dragons в Грузии: зрительнице запретили развернуть украинский флаг, а музыканты не отреагировали

На концерте известной группы Imagine Dragons в Грузии произошел неприятный инцидент. Зрительнице, принесшей с собой флаг Украины, запретили его разворачивать.

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Кроме этого, аналогичный запрет касался и флага Грузии. О скандале с охранниками фанатка коллектива по имени Кристина рассказала в эфире новостей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам зрительницы, к ней подошел не один охранник, чтобы препятствовать демонстрации флага.

"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Он сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это", – рассказала Кристина.

Интересно, что группа никак не отреагировала на громкий скандал, который вот уже сутки обсуждают в СМИ. Артисты, больше года поддерживающие Украину и распространяющие правду о российском терроризме, не объяснили, почему на их выступлении нельзя было вытягивать флаги двух стран.

Добавим, что фронтмен американской группы Дэн Рейнольдс буквально на каждом концерте уделяет Украине и теме войны особое внимание. Он не только разворачивает флаг, но посвящает украинцам отдельные композиции. К примеру, в память о погибших в результате российской агрессии детей музыкант исполняет культовую песню Forever Young.

Кроме того, Imagine Dragons являются послами UNITED24. Недавно они выступили в Польше, развернув флаг с логотипом платформы. В этом артистам помог 14-летний Саша из Николаевской области, дом которого разрушили оккупанты. Мальчик стал главным героем клипа коллектива на их новый хит Crushed.

Ранее OBOZREVATEL писал, что группа инициировала розыгрыш гитары с автографами всех музыкантов за донат для помощи Украине. Получить ценный приз может любой из поклонников, который примет участие в акции.

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