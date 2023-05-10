Imagine Dragons сняли клип в деоккупированном украинском селе и рассказали историю 14-летнего Саши, потерявшего все

Всемирно известная американская группа Imagine Dragons, участники которой являются послами благотворительной платформы UNITED24, сняли клип в деоккупированной украинской деревне. Ранее стало известно, что оператор и режиссер группы приехали в Украину зимой, но причину не разглашали. Как выяснилось, они снимали историю 14-летнего Саши, который с семьей потерял все из-за российского терроризма, и занимались волонтерством.

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Клип был снят на песню Crushed, что в переводе с английского означает "разбитый". Видео появилось на их YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В течение всего видеоряда поклонникам группы показывали кадры из разрушенного села Новогригоровка Николаевской области и знакомили с главным героем. Клип был снят, чтобы поддержать направление "Восстановление Украины".

В ролике показали дом Саши и его убитых соседей, а также рассказали, как школьник прятался в бомбоубежище. Ребенок, переживший ад, будто провел зрителям экскурсию по разрушенной школе, библиотеке и улицам, где из земли торчат ракеты.

"Это Саша. Ему 14 лет. Его село было оккупировано 5 месяцев. Здесь ничего не осталось. Саша пережил обстрел, спрятавшись в убежище под землей. Его соседи не выжили. Переднюю часть его дома разрушили. Саша и его семья потеряли все. Его история выживания одна из тысяч. Мы объединяемся с нашими украинскими друзьями. Мы любим и поддерживаем всех вас", – рассказывается на протяжении песни.

По словам артистов, в селе, куда только недавно впервые вернулся школьник, до сих пор нет электричества и других необходимых коммуникаций.

"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", – прокомментировал Дэн Рейнольдс, фронтмен группы.

Как писал OBOZREVATEL, Imagine Dragons выступили на фестивале Opener в Польше с речью о поддержке и солидарности. Как оказалось, фронтмен группы читает письма украинских фанатов и разделяет их горе. Также 5 июня в Праге он поднял на сцене сине-желтое знамя, которое коллективу подарила беженка из Харькова, жительница полностью разрушенной Северной Салтовки.

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