Симоньян пригрозила, что покинет Россию, если там примут Аллу Пугачеву, замеченную с Песковым

Известная российская певица Алла Пугачева за время полномасштабной войны не один раз вызывала истерику у кремлевских пропагандистов, которым не нравится "непатриотичная" позиция соотечественницы. На днях из-за примадонны взбесилась и Маргарита Симоньян. Ее очень заботит то, что артистка вернулась в Москву, откуда ее, к большому разочарованию путинистки, никто не гонит, а наоборот – тепло принимают.

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Так, Симоньян буквально набросилась на россиян с угрозами, что если те и дальше будут так принимать примадонну, то она покинет Россию. Кажется, пропагандистка искренне верит, что кто-о может повестись на такой абсурдный ультиматум. Ее слова процитировал ряд российских СМИ.

Как известно, Пугачева вернулась на родину из Израиля, куда переехала с семьей после полномасштабного вторжения, из-за смерти близкого друга, модельера Валентина Юдашкина. Певица посетила похорон на Троекуровском кладбище в Москве, где даже пообщалась с пресс-секретарем президента-диктатора Путина Дмитрием Песковым. Кремлевский прихвостень, который неоднократно призывал уничтожить Украину, принялся целовать руки звезды. Это вызвало недоумение у присутствующих, ведь пропагандистская методичка не позволяет путинистам так вести себя с "предателями родины".

Тем не менее, именно этот инцидент, очевидно, вызвал у Симоньян целую бурю негодования. В своей "авторской" манере она полила Пугачеву грязью и оскорбительными словами.

"Если этой шушере будет позволено вернуться и по-прежнему устраивать здесь тот балаган, которые она устраивала много лет, я уйду. Безусловно. Это будет оскорбление, которое я не смогу снести. Знаю многих людей, которые поступят так же", – выдала Z-патриотка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев взбесился, когда узнал, что Алла Пугачева находится в Москве. Он не стал подбирать выражений и назвал селебрити "мразью" и "шелухой". Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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