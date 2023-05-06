Пугачева на похоронах Юдашкина пожала руку Пескову, который призывал 'зачистить' Украину. Фото

Российская певица Алла Пугачева, открыто выступающая против войны в Украине, прилетела в Россию, чтобы проститься с близким другом Валентином Юдашкиным. Примадонну заметили на похоронах на Троекуровском кладбище в Москве. Во время церемонии звезда встретилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который в феврале 2022 года настаивал "зачистить" нашу страну от нацистов.

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Ролики распространили пропагандистские СМИ. Песков не только пожал, но и поцеловал руку исполнительницы. Кроме того он заявил, что очень рад видеть звезду. Пугачева присутствовала на похоронах одна, так как Галкин вместе с детьми улетел на концерты во Францию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Артистка надела черное длинное платье, пальто, ботинки, дополнив образ белым жемчугом. Она скрыла лицо за черными очками и шляпой. На церемонии прощания присутствовали многие артисты-путинисты: Таисия Повалий, Олег Газманов, Стас Михайлов, Надежда Бабкина.

Напомним, Дмитрий Песков не считает, что Российская Федерация напала на Украину. Он заявляет, что происходящие события нельзя назвать войной, так как власть помогает людям Донбасса. "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий", – также выразился в начале полномасштабного вторжения пресс-секретарь.

Напомним, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года. Он с 2016 года боролся с раком почки, который дал метастазы в мозг. После новости о кончине товарища певица частным рейсом прилетела на родину.

Ранее OBOZREVATEL писал, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев взбесился, когда узнал, что Алла Пугачева находится в Москве. Он не стал подбирать выражений и назвал селебрити "мразью" и "шелухой". Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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