Появились неопровержимые доказательства, что Пугачева поддерживает Украину: как примадонна без слов показала свою позицию

Российские пропагандисты, осознавая влияние на народ такой популярной певицы, как Алла Пугачева, уже больше года пытаются оправдать ее за переезд в Израиль. Они регулярно публикуют комментарии каких-то "экспертов" и "друзей семьи" о том, что артистку едва не насильно заставили эмигрировать.

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Мол, она сделала это под давлением мужа-"иноагента" Максима Галкина. На руку пропагандистам играет и молчание звезды по поводу войны. Впрочем, на днях у Instagram жены такого же "иноагента" Андрея Макаревича – Эйнат Кляйн – появились неопровержимые доказательства поддержки примадонной Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах, которые сняли гости фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле, Пугачева и Галкин с семьей Макаревичей с улыбкой наблюдают за выступлением украинского певца Андрея Данилко в образе Верки Сердючки.

Это был не просто концерт украинцев, а антивоенное шоу, посвященное травле РФ. В частности, Данилко исполнил свой хит "Russia goodbye" с флагами Украины. Кроме того, он выкрикивал о победе украинцев, а в конце зрителям показали фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Реакция звезд на антироссийское выступление и их присутствие на благотворительном фестивале не оставляют сомнений в проукраинской позиции. Без слов Алла Борисовна показала пропагандистам, что слухи о ее "насильственной эмиграции" – очередной фейк.

Поскольку в России осталось множество знаменитостей, политиков и обычных фанатов, которые любят и уважают примадонну, в Кремле боятся, что ее публичное осуждение войны может подтолкнуть народ к сомнениям в правильности диктаторской политики.

Напомним, после начала полномасштабной войны Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и их общими детьми покинули Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение. Пугачева публично попросила признать ее "иноагентом".

Как писал OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле с радостью приняла на своем мероприятии старых друзей. С пародистом Галкиным она даже спела известную песню "Листья жёлтые над огородом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке.

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