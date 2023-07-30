Галкин спел вместе с Лаймой Вайкуле на ее фестивале на латышском языке: фаны в восторге, а россияне взбешены

В Юрмале, Латвия, стартовал благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году посвящен помощи охваченной войной Украине. Традиционно мероприятие посетили близкие друзья и коллеги артистки – звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. С шоуменом и пародистом Вайкуле даже спела известную песню "Листья жёлтые над городом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке.

Видео дня

Соответствующее видео певица разместила на личной странице в Instagram. Под ним собралось огромное количество комментариев, в том числе и от украинцев, которые с восторгом реаигируют на неожиданный дуэт. Оставляют отзывы и россияне, однако они, мягко говоря, не положительные (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит сразу отметить, что в оригинале песня "О желтом листе" и была написана на латышском языке в 1968 году специально под музыку Раймонда Паулса. Автор слов – латышский поэт, публицист, дипломат и общественный деятель Янис Петерс. Впервые она прозвучала на русском лишь 7 лет спустя – в 1975-м.

Вайкуле на своем фестивале решила исполнить хит именно на родном языке. Выступая, она вышла в зал к зрителям и подошла к местам, где сидели Галкин и Пугачева. Она подала юмористу условный знак и тот, имитируя неожиданность, взял в руки микрофон и пошел к певице. Поклонники наверняка не ожидали такого поворота, но больше всего их удивило, когда шоумен начал петь не на русском, а на латышском.

Глядя на обнародованное видео, можно прийти к выводу, что такой перформанс стал сюрпризом и для примадонны. Она, как и все зрители, искренне удивилась и встала со своего места, чтобы насладиться творческим дуэтом мужа и подруги.

Комментаторы оценили поступок Галкина с той стороны, что он решил уважить культуры страны, в которой находится, и непосредственно своей подруги-артистки.

"Уже седьмой раз пересматриваю... это лучшее, что было за последний год. Большой привет вам из Одессы! В тёмное время, чётче видно светлых людей", "Вот что значит уважение к другой культуре и языку. Спасибо. Очень приятно это слышать", "Мои слова искреннего восхищения Лаймой, Максимом и, конечно, Аллой! Смелые, красивые, бесконечно талантливые!", "Человек родился полиглотом! Как можно с такой легкостью осваивать языки. Я понимаю, что выучить песню это не разговорный стиль, но латышский совсем не похож на другие языки. Какие вы молодцы, чувство теплоты в душе от вашей поддержки и адекватного отношения к тому ужасу, что происходит в родной Украине!", "Счастливые, свободные, улыбающиеся и полный зал людей! Где нет рашки, там солнечно, тепло и радостно. Аж прослезился. Ну хорошо же без больного на голову Киркорова, Баскова, Газманова, алкаша Лепса и другого шобла", – оставляют поклонники.

Тем временем россияне бесятся от того, что "иноагент" Галкин, который осуждает преступления российских оккупантов, и Вайкуле, которая устраивает благотворительный фестиваль для помощи Украины, продолжают собирать огромные залы и прекрасно обходятся без России.

Граждане страны-террористки пишут: "А песни то русские поют. Своего ничего не придумали", "Будто в старом сельском клубе поют", "Цирк уехал, клоуны остались", "Вообще не впечатлило", "Смешно и жалко! А что А.Б. молчит? Языка не знает? Ну-ну".

Ранее OBOZREVATEL писал, что на фестивале Лаймы Вайкуле выступили Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка с "мамой", ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они исполнили свои хиты, переведенные на украинский язык. Все подробности – в нашем материале.

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