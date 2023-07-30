Галкин спел вместе с Лаймой Вайкуле на ее фестивале на латышском языке: фаны в восторге, а россияне взбешены
В Юрмале, Латвия, стартовал благотворительный фестиваль знаменитой латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous, который в этом году посвящен помощи охваченной войной Украине. Традиционно мероприятие посетили близкие друзья и коллеги артистки – звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин. С шоуменом и пародистом Вайкуле даже спела известную песню "Листья жёлтые над городом кружатся", однако неожиданностью стало то, что исполняли они ее на латышском языке.
Соответствующее видео певица разместила на личной странице в Instagram. Под ним собралось огромное количество комментариев, в том числе и от украинцев, которые с восторгом реаигируют на неожиданный дуэт. Оставляют отзывы и россияне, однако они, мягко говоря, не положительные (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Стоит сразу отметить, что в оригинале песня "О желтом листе" и была написана на латышском языке в 1968 году специально под музыку Раймонда Паулса. Автор слов – латышский поэт, публицист, дипломат и общественный деятель Янис Петерс. Впервые она прозвучала на русском лишь 7 лет спустя – в 1975-м.
Вайкуле на своем фестивале решила исполнить хит именно на родном языке. Выступая, она вышла в зал к зрителям и подошла к местам, где сидели Галкин и Пугачева. Она подала юмористу условный знак и тот, имитируя неожиданность, взял в руки микрофон и пошел к певице. Поклонники наверняка не ожидали такого поворота, но больше всего их удивило, когда шоумен начал петь не на русском, а на латышском.
Глядя на обнародованное видео, можно прийти к выводу, что такой перформанс стал сюрпризом и для примадонны. Она, как и все зрители, искренне удивилась и встала со своего места, чтобы насладиться творческим дуэтом мужа и подруги.
Комментаторы оценили поступок Галкина с той стороны, что он решил уважить культуры страны, в которой находится, и непосредственно своей подруги-артистки.
"Уже седьмой раз пересматриваю... это лучшее, что было за последний год. Большой привет вам из Одессы! В тёмное время, чётче видно светлых людей", "Вот что значит уважение к другой культуре и языку. Спасибо. Очень приятно это слышать", "Мои слова искреннего восхищения Лаймой, Максимом и, конечно, Аллой! Смелые, красивые, бесконечно талантливые!", "Человек родился полиглотом! Как можно с такой легкостью осваивать языки. Я понимаю, что выучить песню это не разговорный стиль, но латышский совсем не похож на другие языки. Какие вы молодцы, чувство теплоты в душе от вашей поддержки и адекватного отношения к тому ужасу, что происходит в родной Украине!", "Счастливые, свободные, улыбающиеся и полный зал людей! Где нет рашки, там солнечно, тепло и радостно. Аж прослезился. Ну хорошо же без больного на голову Киркорова, Баскова, Газманова, алкаша Лепса и другого шобла", – оставляют поклонники.
Тем временем россияне бесятся от того, что "иноагент" Галкин, который осуждает преступления российских оккупантов, и Вайкуле, которая устраивает благотворительный фестиваль для помощи Украины, продолжают собирать огромные залы и прекрасно обходятся без России.
Граждане страны-террористки пишут: "А песни то русские поют. Своего ничего не придумали", "Будто в старом сельском клубе поют", "Цирк уехал, клоуны остались", "Вообще не впечатлило", "Смешно и жалко! А что А.Б. молчит? Языка не знает? Ну-ну".
Ранее OBOZREVATEL писал, что на фестивале Лаймы Вайкуле выступили Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка с "мамой", ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они исполнили свои хиты, переведенные на украинский язык. Все подробности – в нашем материале.
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