Российский стендап-комик Нурлан Сабуров, который после полномасштабного вторжения цинично пошутил о "месячных" во время перформанса "окровавленной" украинки, запланировал концерт на Кипре в помещении американского университета. На это обратил внимание известный украинский шоумен, блогер и юморист Алексей Дурнев. Он призвал украинцев помочь бойкотировать выступление латентного путиниста, который так до сих пор и не высказал свое мнение по поводу российской агрессии и геноцида украинского народа.

Дурнев считает, что Сабурову нельзя разрешить выступать на зарубежных площадках, где он будет транслировать свои "неоднозначные" мнения. Поэтому украинец уже написал организаторам концерта, а также представителям американского университета и посольству Турции. Соответствующие скриншоты он обнародовал в своих InstaStories.

"Уважаемые, здесь наш старый приятель, ценитель окровавленных украинок, едет выступать за границу. На этот раз он запланировал выступление на Северном Кипре в помещении американского университета. Идите в комментарии и напомните организаторам, кто такой Сабуров. И очень важно написать на страницу университета о том, что может произойти на его территории", – обратился к поклонникам Дурнев.

Видео дня

Шоумен обратился к представителям учебного заведения с просьбой отменить мероприятие, аргументируя это тем, что Нурлан Сабуров поддерживает войну в Украине и "строит свою комедию на смерти украинцев".

Такое же сообщение Дурнев отправил на страницу турецкого посольства, которое и занимается этим университетом.

Что касается непосредственно организаторов концерта, то они, очевидно, – россияне. Дурнева они быстро заблокировали в соцсетях после его жалоб, а комментарии под постом о выступлении Сабурова закрыли.

Напомним, в апреле прошлого года Сабуров оскандалился неудачной шуткой о перформансе в поддержку Украины. Во время выступления в США к звезде подбежала активистка с красными пятнами краски на белом платье, символизирующими кровь убитых украинок, на что услышала комментарий: "Извините, это месячные?" Как на это отреагировали россияне и украинцы – узнайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA ранее, Сабуров также давал концерт в Лос-Анджелесе, на котором вступил в спор со зрителем из-за войны в Украине. Комик заявил, что он молчит о войне, потому что имеет свои страхи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!