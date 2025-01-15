Шоумен Нелипа, который служит в ВСУ, получил тяжелое ранение на фронте: в каком он состоянии

Украинский ведущий и актер Максим Нелипа, который после начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ и стал на защиту Родины, получил тяжелое ранение на фронте. 48-летний шоумен попал в одну из больниц города Днепр, где уже пережил три операции.

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Об этом сообщил брат защитника, общественный деятель Андрей Нелипа на своей странице в Facebook. Он не рассекретил, какое ранение получил близкий родственник, однако отметил, что военный находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую имени Мечникова в Днепре, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Уже 3 операции. Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям. Нужна помощь, потому что лечение требует определенных затрат", – написал мужчина.

Дополнительно Андрей Нелипа оставил в посте номер банковской карты шоумена и подразделения, где тот служит, чтобы небезразличные могли финансово поспособствовать его скорейшему восстановлению.

"Видимо не стоит напоминать кто он (Максим Нелипа. – Ред.) и чем был известен раньше. Теперь он не только шоумен, но и воин, защитник Украины. Сейчас он нормально, "выступает" в ВСУ – устраивает с помощью БПЛА "воспалительные" файер-шоу для российских оккупантов. От работы его "творческого коллектива" враг весело шагает на концерты к Кобзону и на КВН в Маслякову", – отметил брат защитника.

Максим Нелипа полюбился украинским зрителям благодаря участию в программе "Кто там?" Со временем он участвовал в проекте "Народная звезда", где работал в паре со Снежаной Егоровой. Однако в определенный период жизни ведущий пропал с экранов телевизоров. Он активно вел корпоративы и разнообразные ивенты, пока снова громко не заявил о себе после почти 10-летнего перерыва. Он неожиданно присоединился к актерской команде "Дизель Шоу".

Однако после начала полномасштабной войны Максим Нелипа кардинально изменил свою жизнь, и вместо выступлений на сцене перед аудиторией встал на защиту Украины с оружием в руках. Осенью 2024 года он вышел на связь в своем Facebook и показал фотографию на автодороге М18, ведущей к временно оккупированному Симферополю (Крым), и оставил краткую подпись: "Вскоре".

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