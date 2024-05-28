Пелих погиб, Нелипа ушел в ВСУ, а Егорова и Кот предали Украину: что произошло со звездами телевидения 2000-х

Нелипа, Юрий Кот, Егорова, Пелих, Грубич – имена, звучавшие с телевизионных экранов украинцев в начале тысячелетия. Все они формировали тогдашнее лицо отечественного телевидения.

Известный шоумен Анатолий Анатолич рассказал о том, как сложились судьбы телеведущих 2000-х годов, на программах которых выросло поколение украинских зрителей. Блогер раскрыл подробности жизни знаменитостей на YouTube -канале Зе Интервьюер.

Макс Нелипа

Ведущий Макс Нелипа прославился благодаря программе "Кто там?", перед тем став звездой КВН. Впоследствии его можно было увидеть на шоу "Народная звезда" в паре со Снежаной Егоровой. "Почти на 10 лет Макс выпал из обоймы топовых ведущих, хотя активно вел в корпоративы и разные ивенты, – говорит автор видео. – Пока неожиданно не появился в "Дизель Шоу".

В начале полномасштабного вторжения Нелипа присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. В настоящее время ведущий защищает страну на фронте.

Снежана Егорова

Ведущая хит-парада "Хмарочос" Снежана Егорова выбрала атиукраинскую позицию. За три дня до 24 февраля 2022-го звезда написала пост в поддержку российского диктатора Путина. Егорова, которая родом из Новой Каховки Херсонской области, считает, что ее родной город "освобожден от украинских нацистов". В настоящее время путинистка проживает в Турции вместе с детьми. Кроме того, телеведущая отреклась от своей старшей дочери Стаси Ровинской, которая имеет противоположные взгляды и поддерживает Украину.

Андрей Доманский

"В свое время вел едва ли не все шоу на телевидении. Вел "Подъем на Новом", "Кто против блондинок", "Фабрика звезд", "Голос страны", "Интуиция" и кучу-кучу всего прочего. Но потом произошла Революция достоинства", – говорит Анатолий Анатолич. Тогда, по словам Зе Интервьюера, карьера ведущего пошла вниз. Доманский перешел на телеканал "Интер" и показал свою пророссийскую позицию.

С начала полномасштабной войны Доманский "залег на дно". Он, как многодетный отец, выехал за границу, где и остался жить, удалив аккаунт из соцсетей.

Юрий Кот

Брендвойс телеканала "Интер" Юрий Кот ранее вел "Национальную лотерею", шоу "Все для тебя" и даже был участником "Игры патриотов". Однако в феврале 2014-го ведущий оказался в России, где стал звездой пропагандистских телепередач. Стоит отметить, что Кот родом из Житомира, впрочем, это не повлияло на его пророссийскую позицию.

Геннадий Попенко

Известный телеведущий вел уличные шоу, а также "Подъем" на Новом канале вместе с Фреймут, Педаном и Притулой. Позже Попенко начал сниматься в сериалах и играть в театре. В июне 2022 года знаменитость принял присягу и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Влад Ряшин

Влад Ряшин был ведущим программы "Мелодрама". "Но главная его деятельность на самом деле роль продюсера и создания СтарМедиа", – говорится в ролике. Ряшин – продюсер 500 художественных фильмов, сериалов, мультиков, документальных работ, телепрограмм и мюзиклов, большинство из которых – российские. Сейчас предатель живет и работает в России.

Игорь Пелих

Свою карьеру легендарный Игорь Пелих начал в Тернопольской областной государственной радиокомпании, став популярным благодаря интерактивному шоу "Не все дома". Он больше всего запомнился украинцам благодаря уникальной программе "Галопом по Европам". Однако звезду постигла ужасная судьба – Пелих погиб в ДТП в мае 2009-го. Ему было 35 лет.

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