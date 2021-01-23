Шоу "Маска" рассекретило личность Буйвола во 2-м эфире

Под маской Буйвола во втором выпуске шоу "Маска" был Олег Винник – пятый судья шоу.

Как сообщает в субботу, 23 января, "РБК-Украина", во время первого эфира должно было стать известно, кто скрывается под масками Козы или Розы, но вместо них участие решил принять Буйвол.

О том, кто скрыт под маской, планировали рассказать на следующей неделе. Из-за трагедии в Харькове и объявления дня траура все развлекательные программы 23 января в Украине были отменены, однако личность Буйвола все же раскрыли.

Во втором эпизоде шоу телеканал обещает познакомить с восьмеркой новых участников, одним из которых будет 3,5-метровый Буряк.

Также перед зрителями выступят эффектная Бабка, игривая Крапанка, мужественный Носорог, магический Мольфар, милый Циклоп, роскошная Пава и величественный Лев.

"Маска" – шоу, в котором в разнообразных необычных костюмах участвуют украинские знаменитости. Оно стартовало на телеканале "Украина" в прошлую субботу, 16 января. "Маска" является адаптацией международного проекта Masked Singer компании MBC Entertainment.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети предположили, что под маской Крапанки может скрываться Руслана Писанка или Alyona Alyona. Крапанка – украинский символ весны и радости.