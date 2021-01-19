В сети предположили, кто скрывается за крапанкой в шоу 'Маска'

В шоу "Маска" представили нового героя проекта крапанку. В сети предположили, что это может быть кто-то из знаменитостей, которые имеют полную фигуру.

Так, многие считают, что под маской может скрываться Руслана Писанка или Alyona Alyona. Об этом стало известно на официальной странице в Instagram проекта.

Крапанка – это символ украинского народа, праздника, весны и радости. По словам художника по костюмам Назара Дидыка, этот праздник хотелось наделить еще и эмоциями. Поэтому появляется образ игривой хозяйки с приподнятой бровью.

"Хотелось, чтобы в характере тетки Крапанки была игривая перчинка и при этом через улыбку – открытая душа" – рассказал Дидык.

Кроме того, новая героиня имеет важное послание для всех женщин Украины: чтобы они себя любили и ценили.

В комментариях под постом люди предположили, что под этой маской могут скрываться такие украинские звезды как Руслана Писанка или Alyona Alyona, или даже Александра Зарицкая из группы KAZKA или Потап (Алексей Потапенко).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на шоу "Маска" представили нового героя – легендарного черного льва. Так, мнения людей, кто же скрывается под костюмом, разделились.