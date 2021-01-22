Харьков потрясла трагедия с 15 жертвами: как начался пожар и чем известен владелец дома престарелых

В ужасном пожаре в нелегальном доме для престарелых "Золотое время" в Харькове погибло 15 пожилых людей. Это уже второе крупное ЧП в таких подпольных заведениях. В 2016 году в селе Леточки под Киевом в доме "Родной очаг", который принадлежал врачу, пламя унесло жизни 17 человек.

Трагедии показали, что на самом деле в стране существуют десятки, если не сотни, подпольных заведений, куда люди сдают своих близких. Однако дома престарелых стали теневым доходным бизнесом, за которым стоят самые высокие представители власти. И если его не узаконить, то люди будут гибнуть и дальше.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Владельцем нелегального пансионата для престарелых в Харькове на улице Нижняя Гиевская 150-Б оказался 67-летний Славик Цолакович Акопян.

Как рассказали нам местные жители, он и его люди строили этот дом и еще один по соседству, по ул. Баррикадной. Второе здание отдано под содержание людей с наркотической зависимостью, якобы это – реабилитационный центр.

"Строили в эконом-варианте. Деревянные перекрытия и очень много пластика. Потому этот дом так ужасно и горел: там плавился пластик и люди просто задыхались. Во время пожара рухнули перекрытия, а в здании еще оставались пожилые люди. Все там и погибли", – рассказывает OBOZREVATEL один из местных жителей, ставший очевидцем пожара.

По словам другого жителя, пожар начался под крышей здания. "Я увидел, как из-под самой крыши валит черный дым. Скорее всего, там загорелась проводка. А пока выбегали, то загорелся уже весь 2-й этаж. Там находились лежачие больные. И вскоре деревянные перекрытия рухнули. Все, кто был на 2-м этаже, там и погибли. Это очень ужасное зрелище", – рассказывает мужчина.

Он сообщил, что первыми на помощь старикам прибежали пациенты наркологического реабилитационного центра. Именно они и выносили людей на руках, клали на снег, кого-то сажали в машины, которые подогнали соседи. Некоторых потом соседи забрали к себе домой.

"В основном это были неходячие, с ДЦП и психическими расстройствами. Вскоре владельцы распорядились отвезти их всех в другой хоспис, который тоже им принадлежит. В живых осталось человек 10, не больше. Одного из них забрали в больницу, у него были раны", – говорит мужчина.

Также соседи рассказывают, что пожилые люди с инвалидностью тут жили тихо, их никто особо и не видел. Разве что иногда к черному входу подвозили продукты, подъезжала скорая или ритуальная служба. А вот на наркологический центр жители соседних домов регулярно жаловались в полицию. Потому что подозревали их в воровстве.

Полиция уже задержала владельца этого нелегального учреждения и администратора, а заведующая на больничном. Но ей также собираются предъявить подозрение. В ближайшее время суд изберет всем меру пресечения.

Сайт дома престарелых "Золотое время" очень быстро удалили после трагедии, но в текстовой версии информацию о нем удалось отыскать.

Так, проживание и уход за стариками в режиме 24/7 стоил 6 тысяч гривен в месяц. Дом называли "уютным уголком, где живут гости аналогичного возраста, поэтому пенсионеры могут рассчитывать на общение со сверстниками". В комнаты селили от 1 до 5 человек, обещали безопасные условия и систему индивидуального уведомления медсестер. Но это лишь на словах.

Одна из местных жительниц, которая общалась с работниками этого дома, говорит, что за пожилыми людьми ухаживала одна-две санитарки, также тут была еще работница столовой. Никаких штатных медсестер или врачей тут не было.

"Пожилой человек мог в памперсе пролежать полдня, и никто к нему не подойдет. Я интересовалась этим, потому что знакомые искали такое учреждение для своей пожилой мамы. Но сюда я им не советовала ехать", – рассказывает OBOZREVATEL местная жительница.

По данным реестра youcontrol, Славик Акопян по адресу Нижняя Гиевская регистрировал ФОП по торговле. Только полгода назад он закрыл эти фирмы.

Судя по базе телефонов, мужчине также принадлежат помещения в Харькове по адресу ул. Техническая, 58 (это фактически на соседней улице с домом престарелых). Этот же адрес числится за Акопяном и в реестре недвижимости. Также он имеет помещение и по ул. Полежаева, 11. Судя по спутниковой карте, это тоже частный сектор.

Соседи рассказывают, что пансионат для пожилых людей и наркологический реабилитационный центр владелец построил незаконно, просто возвел на пустыре два дома. Поэтому и путаница с адресами возникает.

Акопян был соучредителем в харьковской компании "Экопласт" вместе с гражданином Армении Кареном Григоряном и жителем Харькова Самвелом Хандамиряном. Компания уже прекратила свое существование. По указанному в реестре мобильному телефону ответил мужчина, который говорил с сильным акцентом, но не захотел разговаривать, когда услышал, что его беспокоит журналист.

Еще один местный житель рассказал OBOZREVATEL, что этим домом владеет семья армянского происхождения. Им также принадлежат строительные базы, ресторан неподалеку, который работал даже во время локдауна.

"Правда, когда случился пожар, в ресторане никого не было, тишина, ни одной машины вокруг. Еще говорят, что им принадлежат нелегальные обменники валют. Скорее всего, все им сойдет с рук, потому что у них есть прикрытие в прокуратуре", – уверен местный житель.

О владельце дома можно найти отзывы в интернете. На одном из форумов о мошенниках анонимный пользователь рассказал, что снимал у этого человека помещения на Лысой горе под склад спортинвентаря и товаров сэконд-хенда. Однажды в помещении потекла крыша. Акопян течь устранил быстро, а потом сказал, что нужно утеплять крышу.

"Пока он все делал, мы с ним поругались, потому что работники трогали мой товар. Прошел месяц – пришел ко мне Славик Акопян и сказал, что аренда поднимается на 2 000 грн. Я спросил почему, он ответил, что с таким потолком он дороже стоит. Я сказал, что у нас есть договор, который регламентирует нашу деятельность. И тут началось – угрозы, хамство, оскорбления".

Акопян потребовал с арендатора 15 000 грн за ремонт и пригрозил, что иначе все сгорит. Потом он поменял замки на складе и арендатору пришлось с юристом взламывать их и забирать товар.

"Утром Акопян пообещал убить меня и мою семью. Пока жив и здоров. Но связываться со Славиком Акопяном просто не рекомендую", – написал пользователь.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева рассказал OBOZREVATEL, что после пожара в таком же частном нелегальном доме престарелых в селе Леточки Киевской области в мае 2016 года был подготовлен законопроект, который бы регулировал деятельность таких заведений. Ведь до сих пор в Украине частные заведения для пожилых людей не разрешены законом и их деятельность никак не регулируется.

"Вы даже не представляете, что тогда началось! [после передачи проекта закона в парламент] Я тогда реально увидел лицо мафии! Все что угодно, только не узаконивание домов престарелых. Документ даже не рассматривал комитет по социальной политике, вообще. А после того, как сменилась власть и наше правительство ушло, все наши законопроекты были отозваны", – рассказывает Рева.

Документ предполагал лицензирование частных домов престарелых органами социальной защиты. К ним предъявлялись особые требования, практически такие же, как к детским садам. Регулировалось количество штатных сотрудников на определенное количество пожилых людей, чтобы они могли обеспечивать уход и эвакуацию людей в случае пожара. Также должен был быть запасной пожарный выход, никаких решеток на окнах и т.п.

Естественно, такой расклад не входит в планы тех, кто на самом высоком уровне крышует нелегальные заведения и зарабатывает на этом большие деньги.

"Там ведь не только постоянно живут пожилые люди. Часто в таких домах на короткое время оставляют своих родных богатые и состоятельные люди, которым нужно съездить на отдых или по делам в другую страну. Потом они родных забирают. Плата осуществляется посуточно, представьте, какие деньги там крутятся. Нынешние депутаты готовы заниматься легализацией игорного бизнеса, марихуаны, проституции – чем угодно, только не легализацией частных домов для престарелых", – говорит Рева.

Достаточно зайти в интернет, чтобы понять масштаб проблемы с частными домами для пожилых. Их часто называют пансионатами, санаториями. Таким образом, маскируя их нелегальность. Как правило, это небольшие дома в частном секторе городов или сел.

В сети сотня предложений. Цены за услуги от 6000-8000 грн в месяц, но есть и выше. Например, как рассказывает OBOZREVATEL одна из обитательниц такого нелегального дома под Киевом в селе Погребы, за нее родственники платят 6 тыс. грн.

"Нас четверо в этой палате, все лежачие, в том числе и я. Никто нашим лечением или реабилитацией не занимается. Когда я сюда поступила, я еще как-то могла передвигаться, но очень быстро слегла. Кормят нас плохо, как в обычной больнице. Иногда домашнюю еду привозят родные. На улицу меня не выводят, я воздухом свежим уже года два не дышала. У нас на этаже есть одна няня, которая меняет нам памперсы, моет нас. Никакой медсестры или врача нет. Иногда приглашают из села пожилого врача, который даже не слышит или не понимает, на что ты ему жалуешься. Медсестра приходит, если кому-то нужно капельницы или уколы делать. Есть еще повар на кухне, и все", – рассказывает женщина.

В других нелегальных домах условия еще хуже. "У нас знакомые отдали своего отца в такой дом. Так там даже нет горячей воды. Всех моют из шланга холодной водой. Посадят на каталку и обдадут холодной струей, и готово, помылся", – рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Елена.

В Зазимье, элитном поселке под Киевом, находится сразу четыре пансионата для престарелых. Никто тут информации о них не скрывает. Еще весной в одном из них была вспышка коронавируса, тогда тут заболели сразу 12 стариков и трое умерли. Полиция возбудила уголовное производство. Тогда стало известно, что владелицей такого дома является 32-летняя киевлянка.

По словам источника в полиции Киевской области, сейчас следствие ожидает результаты еще одной экспертизы, само дело открыто для ознакомления сторон и после этого будет передано в суд.

В Киеве и недалеко от него находится целая сеть гериатрических пансионатов под названием "Серебряный век". Как узнал OBOZREVATEL, там предлагают помещения в столице на площади Шевченко, на Осокорках, в Бортничах, в районе Чайки по Житомирской трассе, в Зазимье.

5-местный номер стоит 10 500 грн в месяц, двухместный – 18 500 грн. Сюда включены услуги медсестры, няни, врача, психолога и питание. Все остальное – лекарства, памперсы и другое нужно покупать самим.

"Есть дома, где санузел находится в комнате, а есть такие, где ванна и туалет в шаговой доступности. Например, на две комнаты один санузел. Мы вчера слышали об этом ужасном пожаре, теперь к нам тоже постоянно звонят. Но надо же выбирать, куда вы отправляете своих близких людей. Сначала нужно съездить и все посмотреть, а потом уже принимать решение", – пояснила по телефону нам менеджер сети пансионатов, когда мы представились родными пожилого человека, которого бы хотели сдать к ним.

Заведует этим пансионатом Наталья Полонская, на сайте "Серебряного века" указано, что она врач-психиатр. Можно увидеть ее диплом об окончании медицинского вуза, грамоты, сертификаты, но нет главного – документов, подтверждающих лицензию данного учреждения.

В доме престарелых "Тепло любих" стоимость колеблется от 6 400 до 11 900 грн в месяц, все зависит от условий проживания и состояния пациента. Дома этой сети есть почти в 40 населенных пунктах Украины (включая оккупированные Крым, Луганск, Донецк) и даже в Молдове. Как правило, это обычные частные дома, в которых размещают беспомощных клиентов. Главный офис сети находится в Киеве на ул. Антоновича.

Конечно, для многих родственников пожилых и больных людей ситуация с гериатрическими пансионатами критическая. В государственное учреждение попасть сложно. В нелегальное частное – легко, были бы деньги. Не все могут позволить себе уйти с работы и ухаживать за своим родственником. Не все доверяют сиделкам, которых нужно пускать в свой дом.

Однако без закона о частных домах для пожилых людей, без лицензировании и проверок этот теневой бизнес остается смертельно опасным. Люди гибнут в пожарах, умирают непонятно от чего, заражаются коронавирусом. И никто не несет за это ответственности.