На шоу "Холостяк" состоялось интимное свидание в бассейне

В десятом выпуске шоу "Холостяк 11" на канале СТБ главный герой Михаил Заливако провел страстный вечер вместе с Джессикой Чеги в Мукачево. Пара искупалась в горячих бассейнах, где смогла полностью отдаться своим чувствам.

Мужчина приехал в родной город участницы, чтобы познакомиться с ее родителями. Перед встречей Михаил и Джессика решили уединиться. Между парой произошли страстные поцелуи и нежные объятия (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Затем "холостяк" вместе с участницей отправился к ее родителям. Во время знакомства с ними, Заливако посмотрел фотографии из детства Джессики. Также он узнал, что девушка держит обиду на близких, ведь ее воспитанием занималась бабушка, пока мама с папой были на заработках.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел девятый выпуск шоу "Холостяк 11". В конце эфира стало известно, что главный герой Михаил Заливако попрощался с Юлией (Зайкой).