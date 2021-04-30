"Холостяк 11": смотреть девятый выпуск онлайн

В пятницу, 30 апреля, на телеканале СТБ покажут девятый выпуск популярного реалити "Холостяк 11". Всего на проекте осталось пять участниц, которые продолжают борьбу за сердце главного героя Михаила Заливако.

OBOZREVATEL будет следить за прямым эфиром и расскажет о всех самых интересных событиях.

Каким был предыдущий выпуск:

На прошлой недели Михаил вместе с девушками отправился в Египет, где с каждой имел возможность лично пообщаться и узнать претенденток получше.

Напомним, что в восьмом выпуске перед церемонией роз девушкам нужно было как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с мужчиной. Чтобы получить наряды, участницам пришлось заработать на них денег, а сделать это они смогли с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы.

В конце эфира на церемонии роз "холостяк" Заливако решил попрощаться сразу с двумя участницами – Таней и Юлией (Зайкой). Но в результате чувства оказались сильнее и мужчина дал еще один шанс Юлии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пятницу, 23 апреля, во время восьмого выпуска украинского реалити "Холостяк 11" произошла перепалка между двумя участницами – Джессикой и Юлией (Зайкой). Так, первая обвинила девушку в неискренних чувствах к главному герою Михаилу Заливако.