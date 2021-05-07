"Холостяк" Заливако страстно поцеловался с экс-женой Богдана в полуфинале. Фото

В пятницу, 7 мая, во время десятого выпуска популярного шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако поцеловал участницу, экс-жену Андрея Богдана 28-летнюю Анну.

Мужчина приехал в родной город участницы – Киев, чтобы познакомиться с ее родителями перед финалом проекта. После встречи с родными Анны, пара уединилась в комнате девушки и полностью отдалась своим чувствам (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также Анна поинтересовалась у Михаила, какие части тела в девушке для него самые сексуальные. На что "холостяк" ответил, что это кисти, лодыжки и шея.

Что касается знакомства с родными, то Богдан познакомила "холостяка" с мамой, сестрой и братом. Во время личного общения с мамой Анны Михаил убедился в стойкости характера девушки, а также в том, что у них очень много общего.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в десятом выпуске шоу "Холостяк 11" главный герой Михаил Заливако провел страстный вечер вместе с Джессикой Чеги в Мукачево. Пара искупалась в горячих бассейнах.