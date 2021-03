Шэрон Стоун призналась, что ее с сестрой насиловал дедушка

Известная американская актриса Шэрон Стоун рассказала, что вместе со своей сестрой Келли в юном возрасте пережила сексуальное насилие со стороны дедушки.

По словам знаменитости, в своей новой автобиографии The Beauty of Living Twice она решила поделиться подробностями этой истории. Рукопись выйдет 30 марта, передает издание The New York Times.

Как сообщила Стоун, ее мать сначала была против оглашать публике такую интимную тему, но все же актрисе удалось переубедить женщину.

"Когда я закончила книгу, я три дня читала ее маме. У меня тогда был грипп, я лежала в постели. И как-то раз ко мне прилегла мама. У нас состоялась полуторачасовая беседа, которую я записала. И в результате мне пришлось переписать часть книги. Тогда я и решила посвятить ее маме", – отметила кинозвезда.

Стоун добавила, что в книге она расскажет не только о пережитых изнасилованиях дедушки, но и о том, как оказалась на волоске от смерти из-за инсульта и о 7-часовой операции на головном мозге.

Шэрон Стоун – американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".

Стоун добилась наибольшей известности исполнением роли в фильме "Основной инстинкт".

