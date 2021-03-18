Деми Ловато заявила, что дважды была изнасилована

Популярная американская певица 28-летняя Деми Ловато, которая в 2018 году была госпитализирована после передозировки наркотиками, призналась, что дважды пережила сексуальное насилие. Так, в 15 лет экс-возлюбленный изнасиловал знаменитость и таким образом лишил ее девственности.

По словам артистки, во время первого раза у нее не было романтики. Такими подробностями звезда поделилась в своем новом документальном фильме Dancing with the Devil, передает BBC.

Как рассказала Ловато, во второй раз она пережила насилие в 2018 году, когда у нее произошла передозировка наркотиками. Как оказалось, ею воспользовался дилер, который предоставлял запрещенные вещества.

"Моим состоянием воспользовались. Когда меня нашли, я была голой. Меня буквально оставили умирать после того, как воспользовались мной. Когда я очнулась в больнице, меня спросили, был ли у нас секс по обоюдному согласию. У меня мелькнуло перед глазами, как вспышка, как он сидит на мне, и я сказала "да", – сообщила певица.

Знаменитость отметила, что только спустя месяц после передозировки она поняла, что была не в состоянии принимать добровольное решение.

Напомним, Деми Ловато – американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен. В 2018 году артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за чрезмерного употребления героина. Она не раз говорила, что страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

Также после расставания с музыкантом Джо Джонасом у Ловато был довольно тяжелый период. Однажды она даже ударила одну из своих танцовщиц по лицу. Позже Деми легла в центр психологической помощи в Чикаго. Она провела там три месяца. В феврале 2011 года певица покинула центр. Причиной срыва являлось биполярное расстройство, а также затяжная депрессия, осложненная булимией и анорексией.

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