Шерон Стоун зізналася, що її з сестрою ґвалтував дідусь

Відома американська актриса Шерон Стоун розповіла, що разом зі своєю сестрою Келлі в юному віці пережила сексуальне насильство з боку дідуся.

За словами знаменитості, у своїй новій автобіографії The Beauty of Living Twice вона вирішила поділитися подробицями цієї історії. Рукопис вийде 30 березня, передає видання The New York Times.

Як повідомила Стоун, її мати спочатку була проти оголошувати публіці таку інтимну тему, але все ж таки актрисі вдалося переконати жінку.

"Коли я закінчила книгу, я три дні читала її мамі. У мене тоді був грип, я лежала в ліжку. І якось раз до мене прилягла мама. У нас відбулася півторагодинна розмова, яку я записала. І в підсумку мені довелося переписати частину книги. Тоді я і вирішила присвятити її матері", – зазначила кінозірка.

Стоун додала, що у книзі вона розповість не тільки про пережиті зґвалтування дідуся, а й про те, як опинилася на волосині від смерті через інсульт і про 7-годинну операцію на головному мозку.

Шерон Стоун – американська актриса, продюсерка і колишня модель. Лауреатка премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінантка на премію "Оскар".

Стоун домоглася найбільшої популярності виконанням ролі у фільмі "Основний інстинкт".

