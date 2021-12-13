Шэрон Стоун, Мэрил Стрип и другие звезды, отказавшиеся от пластических операций

Звезды всегда находятся в центре внимания, поэтому делают все возможное, чтобы выглядеть как можно лучше. Увидев первые возрастные изменения во внешности, они делают пластические операции или злоупотребляю ботоксом. Но не все знаменитости одобряют такие вмешательства в свою естественную красоту. Есть те, которые ни за что не хотели бы лечь под нож хирурга.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какие артистки приняли в себе возрастные изменения и выступают за максимальную натуральность во внешности.

После 40 лет карьера Мэрил пошла вверх. Например, ей досталась роль Миранды Пристли в культовой киноленте "Дьявол носит Prada". Сейчас ей поступают многочисленные предложения по сотрудничеству. Но даже это не соблазняет Стрип воспользоваться услугами хирургов или инъекциями. Она хочет сохранить во внешности естественный шарм.

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У этой супермодели почти не заметны возрастные изменения, но и в будущем она не планирует делать пластические операции. Это не мешает Хайди продолжать строить успешную карьеру модели, актрисы, продюсера и сценаристки собственного проекта "Подиум". На вопросы журналистов о сохранении молодости она ответила так: "Зачем мне пластика? Что она может дать, чего у меня нет? Говорят, такие, как я, – исчезающий вид, динозавры. Поэтому буду единственным динозавром, который может морщить лоб".

Шэрон стремится сохранить молодость не с помощью инъекций или пластики. Она выбрала для этого лучшую альтернативу – регулярно занимается спортом, соблюдает сбалансированное питание и использует качественные средства по уходу за кожей, которые помогла ей подобрать косметолог. В одном из интервью она сказала: "Мне кажется, что в искусстве старения можно позволить себе некоторые "неидеальности", которые придают образу чувственности и сексуальности".

Постепенный процесс старения не пугает Сальму. Она с теплотой вспоминает свою бабушку, которая с детства научила правильному уходу за кожей лица, телом и волосами. Актриса доверяла родственнице, ведь та была известным косметологом и стажировалась в парижских лабораториях "Vichy". Кроме того, именно бабушка вдохновила Хайек на создание собственной линии косметики – "Nuance Salma Hayek".

Джулия в одном из своих интервью сказала: "Твое лицо должно рассказывать о тебе, а не о твоих походах к врачам". Сама же актриса после 40 лет активно начала заниматься моделингом. Она считает, что возраст скорее положительно влияет на этот вид деятельности, чем наоборот: для Робертс позировать на камеры в 40 куда интереснее, чем в 20. Сейчас голливудской звезде 54 года, и она до сих пор убеждена, что вполне можно обойтись без пластических операций.

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