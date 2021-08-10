Какие пластические операции сделали звезды Голливуда – Джоли, Спирс, Кардашьян и другие. Эксклюзив

Знаменитости довольно часто пользуются услугами пластических хирургов и косметологов. Иногда не очень качественная работа специалистов сразу заметна.

Украинский пластический хирург Сергей Дербак оценил внешность голливудских звезд Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Анджелины Джоли и других, а также детально рассказал, какие операции они сделали. Подробней об этом читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

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Ким Кардашьян

Внешний вид Кардашьян со временем заметно трансформировался. Если сравнить фото 2007 года и свежие, становится очевидно, что поменялся не только стиль, но и внешность. Сама знаменитость отрицает помощь пластических хирургов в этих перевоплощениях, но хирургу понятно, что один только контуринг и спорт тут бы не справились.

По мнению Дербака, звезде сделали ринопластику (коррекция формы носа) и коррекцию контуров лица филлерами, а также специалисты увеличили скулы и поработали с формой губ.

Видно, что Ким регулярно посещает косметолога, который помогает ей улучшить состоянии кожи, так что дело не только в хорошем макияже.

Самая обсуждаемая особенность внешности Ким – ягодицы. Конечно, они были увеличены с помощью пластики. Контуры фигуры Кардашьян говорят о том, что было проведено липомоделирование: где-то жир убрали, куда-то добавили – в результате получили эталонные "песочные часы".

Кроме того, была сделана маммопластика. Ким – мама четырех детей. Должно произойти чудо, чтобы после четырехкратного естественного изменения тела во время беременности и лактации грудь осталась упругой и сохранила идеальную форму, как у нее сейчас.

Анджелина Джоли

У Джоли от природы красивое и фактурное лицо. Известно, что актриса сделала маммопластику. Причина – профилактика рака молочной железы. Если сравнивать совсем ранние фото из 90-х и новые фото Анджелины, то видно, что была проведена и ринопластика. И, скорее всего, не одна.

На фото Джоли из 90-х форма ее лица отличается от той, которую мы видим сейчас. Но, по словам хирурга, это результат естественных возрастных изменений. Максимум, знаменитости удалили комки Биша, которые добавляли лицу актрисы мягкие и более юные очертания. Возможно, сейчас звезда делает контурную пластику филлерами, но в целом высокие скулы и четкие углы челюсти – натуральные.

Кроме того, Дербак отметил, что подтяжку лица или бровей Джоли не делала. Он заявил, что с актрисой работают прекрасные косметологи, которые следят за состоянием ее кожи. Пластическая хирургия работает с формой, но то, насколько кожа будет сияющей, гладкой и молодой, зависит от косметолога. Хирург считает, что косметологи поработали и с формой пухлых губ Джоли. Возможно, здесь была легкая коррекция филлерами.

Деми Мур

То, что Мур обращалась к пластическому хирургу – очевидно. Даже можно вспомнить только недавнюю волну мемов в связи с тем, как она появилась на публике после неудачной круговой подтяжки лица.

Также знаменитость сделала ринопластику – форма носа заметно изменилась. Еще были круговая блефаропластика и коррекция губ и скул филлерами на основе гиалуроновой кислоты.

Кроме того, Мур делала маммопластику. И также, как и ее коллега Джоли, актриса следит за качеством кожи и регулярно посещает косметолога.

Памела Андерсон

Знаменитость изначально была амбассадором пластики груди. Сцена, как она в "Спасателях Малибу" бежит по пляжу – уже сама по себе готовый рекламный ролик клиники пластической хирургии. Маммопластик в жизни Андерсон было несколько.

Глядя на недавние фото, можно предположить, что она сделала круговую блефаропластику и подтяжку шеи. Был сделан липофилинг, чтобы добавить лицу ушедшие с возрастом объемы. На взгляд хирурга, актриса также делала подтяжку лица и, кажется, далеко не одну.

Кинозвезда регулярно делает контурную пластику губ, скул, подбородка филлерами. Возможно, коррекция губ проведена с помощью собственного жира.

Джоселин Вальденштейн

Женщина-кошка – это уже легенда. Ее часто можно встретить в докладах пластических хирургов с пометкой "как делать не надо". На самом деле печальная история с трансформациями Джоселин связана с тем, что она начала делать операции во времена, когда пластическая хирургия еще не была так развита, как сейчас – это 80-е и начало 90-х годов. Тогда многие эстетические процедуры были экспериментальными. Например, использование полимера для увеличения губ и контурной пластики.

Полимер опасен тем, что невозможно угадать, как он поведет себя в организме. Он может мигрировать по вашему лицу, вызывать деформации. Полимер со временем прочно врастает в ткани, и удалить его из лица становится крайне сложно, часто – невозможно.

В лице Вальденштейн много полимера. Сегодня он не используется в эстетической медицине. Для контурной пластики используют безопасные филлеры на основе гиалуроновой кислоты.

У женщины-кошки были также неудачные подтяжки лица, бровей, пластики век. Еще одна проблема Джоселин – дисморфофобия. Она сделала так много операций, потому что страдала патологическим неприятием себя и своей внешности.

Виктория Бекхэм

У знаменитости хороший косметолог: проведены процедуры биоревитализации, мезотерапии, сделаны инъекции ботулотоксина.

Выполнялась контурная пластика губ и углов челюсти, подбородка филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Также была ринопластика. Очень аккуратная – сузили спинку носа и немного подняли его кончик.

Если посмотреть на более ранние фото Виктории, можно также предположить, что она сделала операцию по удалению комков Биша, чтобы убрать жир в зоне щек.

Мэри-Кейт Олсен

Актриса явно делала ринопластику. С возрастом кончик носа может стать немного шире, но точно не тоньше. По мнению Дербака, еще была выполнена эндоскопическая подтяжка бровей, коррекция скул и углов нижней челюсти филлерами. У Мэри-Кейт также откорректирована форма губ – тоже с помощью филлеров.

По предположениям хирурга, Олсен регулярно посещает косметолога, делает уколы ботулотоксина и другие косметологические процедуры.

Рене Зеллвегер

Как рассказал хирург, Рене чаще обращается к косметологу, чем пластическому хирургу. У актрисы была выполнена эндоскопическая подтяжка бровей, возможно – подтяжка лица. Блефаропластики и ринопластики – не было. С возрастом объемы лица уходят, поэтому актриса поддерживает их с помощью филлеров.

Бритни Спирс

Спирс обращалась к пластическому хирургу во времена, когда активно занималась карьерой. Если посмотреть на ранние фото Бритни и те, что были сделаны на пике славы, можно увидеть, что изменилась форма носа – скорее всего, была сделана ринопластика.

Знаменитость увеличила губы филлерами, так как видно, что с возрастом губы стали более пухлыми, что при естественном процессе происходит наоборот. Также были инъекции филлеров в скулы и подбородок.

По мнению хирурга, певица недостаточно часто пользуется услугами косметолога. С ботулотоксином "не дружит" и в целом качество кожи говорит о том, что Спирс не делала акцент на регулярном уходе за кожей. На изменения во внешнем виде звезды повлияли естественный процесс старения и большое количество стресса.

Белла Хадид

У модели было несколько операций: удаление комков Биша, ринопластика, эндоскопическая подтяжка лба и бровей. Именно благодаря эндоскопической подтяжке получился "фирменный взгляд Беллы", который в наших широтах обозвали "лисьими глазками".

Кроме того, заметно использование филлеров для контурной пластики скул и губ. Также здесь применялась ботулинотерапия и другие процедуры для улучшения качества кожи, скорее всего – биоревитализация.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярная модель 43-летняя Алисия Дувалл сделала более чем 360 косметических процедур и заявила, что больше не будет ложиться на операционный стол. После неудачных операций знаменитость должна колоть ботокс для лица каждые полгода.