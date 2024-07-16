Шеннен Догерти развелась за день до смерти: стало известно подробности

Американская актриса Шеннен Догерти рассталась со своим мужем Куртом Исвариенко накануне своей смерти после продолжительной борьбы с онкологией. 53-летняя звезда сериала "Район Беверли-Хиллз" расторгла брак с фотографом, отказавшись от обязательств супружеского контракта.

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Об этом сообщает People. Догерти, которая в прошлом месяце подала иск в суд, утверждала, что бывший любовник против официального развода, так как не хочет выплачивать алименты на лечение Шеннон. Кроме того, Исвариенко тратил общие средства на развлечения и изменял онкобольной жене.

Актриса неоднократно говорила, что Курт ждет ее смерти, чтобы не оказывать звезде финансовую поддержку. Согласно судебным документам, знаменитость подписала заявление об отказе от супружеских алиментов 12 июля, всего за день до смерти. Она также согласилась на "умолчание или бесспорное расторжение" их брака, указывая на то, что оба совместно завершили свой бракоразводный процесс вне суда.

"Стороны заключили письменное соглашение об их имуществе и их брачных или семейных правах, включая содержание, оригинал которого предоставлен или был представлен в суд", – говорится в документах. Исвариенко подписал документ на следующий день, 13 июля, в тот же день, когда стало известно, что Догерти умерла от рака молочной железы.

Зимой прошлого года знаменитость заявила, что муж покинул ее в преддверии операции и обвинила его в использовании ее денег на "экстравагантный образ жизни". До этого они состояли в браке 14 лет. Детальнее – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что больше всего беспокоило звезду "Район Беверли-Хиллз" перед смертью: Шеннен Догерти мечтала о детях и со страхом ждала химиотерапию.

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